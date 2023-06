Ko darīt ar pensijas uzkrājumu, kad finanšu tirgos valda satraukums un bažas

Pērnais gads finanšu tirgos bija drūms, un šogad, kad šķita, ka bēdu laiks ir beidzies, pavasaris atklāja jaunas grūtības un svārstības pasaules banku sistēmā. Tomēr patlaban situācija stabilizējas. Tas arī ir atspoguļojies pensiju plānu pēdējo sešu mēnešu ienesīgumā. Kā rīkoties un domāt, ja nomāc satraukums par savu pensiju, skaidro "Luminor" ieguldījumu un pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

“Pēc svārstīgā 2022. gada situācija finanšu tirgos uzlabojusies gan pasaules ekonomikas izturības, gan enerģijas tirgus stabilizēšanās dēļ. Turpmākā ekonomikas un inflācijas attīstība noteiks vadošo centrālo banku monetārās politikas lēmumus un attiecīgi definēs turpmāko procentu likmju pieaugumu. Iespējams, ka šā gada laikā arī monetārā politika kļūs “draudzīgāka” finanšu tirgiem, salīdzinot ar situāciju un straujo likmju pieaugumu pērn, situācijas attīstību komentē Dobrovoļska.

Eksperte skaidro, ka šobrīd "Luminor" pensiju plānu portfeļu riska līmenis ir neitrāls. "Tas nozīmē, ka mūsu pārvaldnieki pieturas pie savas ilgtermiņa stratēģijas, neuzliekot īpašu uzsvaru uz akcijām vai obligācijām. Tajā pašā laikā kopumā pensiju fondu pārvaldnieki turpina sekot līdzi situācijai pasaules ekonomikā, monetārajā politikā un finanšu tirgos un ir gatavi veikt izmaiņas portfeļos, lai samazinātu iespējamos riskus nepieciešamības gadījumā,” saka Dobrovoļska.

Vairāk par to kā strādā Latvijas pensiju sistēma, lasi un skaties šeit: Pensija arī ir ieguldījums!

Savukārt, kā sakrāt līdz pensijai miljonu, lasiet šeit: Kā ar vidējiem ienākumiem līdz vecumdienām sakrāt miljonu

Lai gan pensiju plāna pārvaldīšanā iedzīvotāji nevar ieņemt aktīvu lomu, izņemot izvēloties savu 2. un 3. līmeņa pārvaldnieku, "Luminor" eksperte iesaka trīs veidus kā domāt par savu pensiju uzkrājumu.

Piemērots pensiju plāns

Pensiju plāna izvēle ir atkarīga ne tikai no attieksmes pret riskiem, bet galvenokārt no uzkrājumu perioda. Jo ilgāks laiks ir līdz pensijai, jo ieteicamāk izvēlēties aktīvāku ieguldījumu plānu. Izvēlēties piemērotu ieguldījumu stratēģiju ir būtiski ne tikai, lai izvairītos no tādām svārstībām, kam neesat gatavi, bet arī lai iegūtu vēlamo atdevi. Gados jauniem cilvēkiem, kuriem līdz pensijai vēl ir ilgs laika periods, ir vērts izvēlēties aktīvāku un riskantāku stratēģiju, kas ilgtermiņā varētu atmaksāties. Savukārt tiem, kam palikuši tikai daži gadi līdz pensijai, labāk neļauties lielam riskam un izvēlēties konservatīvāku stratēģiju, norāda Dobrovoļska.

Ieguldījumi atgūstas

Ja izvēlētais pensiju plāns jau ir piedzīvojis kritumu un samazinājums ir tiešām būtisks, brīdis, pirms vērtība nav atgriezusies, nav piemērots uzkrājuma izņemšanai. Tāpēc, ja ir tāda iespēja, tad vislabāk ir nogaidīt un sagaidīt portfeļa pieaugumu. Īstermiņa svārstīgums un portfeļa vērtības samazinājums ir normāla ieguldījumu procesa daļa un gadījumā, ja personas īpašumā ir labi diversificēts jeb dažādots ieguldījumu portfelis, tad tā vērtība parasti atjaunojas. Dažkārt tas var prasīt vairākus mēnešus vai pat vairākus gadus, bet vēsturiskā pieredze rāda, ka tas notiks un portfelis turpinās savu izaugsmi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izmanto situāciju papildu ieguldījumiem

Labākais brīdis iepirkties ir izpārdošanu laikā. Tāpēc arī tagad var izmantot iespēju papildu ieguldījumu veikšanai un pirkt akcijas vai fondu daļas laikā, kad tās ir lētākas nekā parasti. Tirgus krituma laikā ir ne tikai vērts neizņemt savus ieguldījumus, bet gluži otrādi – izmantot iespēju un ieguldīt vairāk. Katra iemaksa laikā, kad ir tirgus kritums, piešķirs vairāk daļu pensiju fondā, to vērtība augs ātrāk, laika gaitā iegūstot lielāku atdevi, skaidro "Luminor" eksperte.