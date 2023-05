Ko nosaka jaunais ES kriptovalūtu regulējums MiCA?

Lai arī bažas par to, ka kriptovalūtas un to tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai apietu sankcijas, atmazgātu noziedzīgi iegūtus līdzekļus un apkrāptu neuzmanīgos, tiek izteiktas teju kopš brīža, kad dzima "Bitcoin", regulatori Rietumu pasaulē līdz šim nesteidzās ar ierobežojumiem. Daļēji tas, visticamāk, bija saistīts ar to, ka, lai gan tur ātri vien apgrozījās miljardi, globālo finanšu izpratnē summas un tirgus dalībnieku skaits bija niecīgs.

Taču 2022. gadā, kad smagā stāvoklī nokļuva daudzi kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji un investori zaudēja miljoniem dolāru, spiediens uz regulāriem pieauga. Kopš pagājušā gada gan ASV, gan Eiropas valstis aktīvi sāka meklēt veidus, kā pasargāt investorus.

2022. gada jūnijā EP sarunu dalībnieki vienojās par tiesību aktu, kas, kā paši skaidro, "nodrošinās kriptovalūtu pārskaitījumu izsekojamību, kas ļaus arī vienmēr bloķēt aizdomīgus darījumus, tāpat kā tas iespējams ar citām finanšu operācijām". Nu, saukts saīsinājumā par MiCA (The Markets in Crypto-Assets regulation), tiesību akts ir pieņemts.