Koalīcija Latvijas Bankas prezidenta amatam virza Kazāku

Koalīcijas partijas vienojušās Latvijas Bankas prezidenta amatam virzīt centrālās bankas padomes locekļa Mārtiņa Kazāka kandidatūru, otrdien žurnālistiem pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes pavēstīja politiķi.

Kā informēja "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts, ir savākti nepieciešamie desmit deputātu paraksti Kazāka kandidatūras izvirzīšanai un balsojums gaidāms 12.decembra Saeimas sēdē.

Latvijas Bankā apliecināja, ka Kazākam kā bankas padomes loceklim jau ir piešķirta pielaide darbam ar valsts noslēpumu.

Kā ziņots, koalīcijas partijām vienošanās panākšana par vienu kandidātu prasīja vairākas nedēļas. Vēl pirms tam deputāti tikās ar vairākiem potenciālajiem kandidātiem.

Šī augstā amata kandidātu vidū bija arī Fiskālās disciplīnas padomes locekle Inna Šteinbuka, "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš un bijušais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Uldis Cērps. Pēdējās sarunu dienās notika izšķiršanās starp Kazāka un Cērpa kandidatūrām.

Latvijas Bankas pašreizējā prezidenta Ilmāra Rimšēviča amata pilnvaru termiņš beidzas jau pēc nepilnām trim nedēļām - 21.decembrī.

Kazāks Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, Kembridžas Universitātē - diplomu ekonomikā un Londonas Universitātē - maģistra grādu ekonomikā ar izcilību un doktora grādu ekonomikā.

Iepriekš Kazāks bijis vadošais ekonomists Finanšu ministrijas Makrofiskālās analīzes un prognozes departamentā, kā arī bijis pētniecības asistents "International Research and Exchanges Board" (IREX) Rīgas birojā. No 2000.gada septembra līdz 2001.gada jūnijam un no 2001.gada septembra līdz 2002.gada jūnijam Kazāks bijis pētnieka asistents Londonas Universitātes koledžas Slāvu un Austrumeiropas studiju skolas Sociālo zinātņu departamentā.

No 2005.gada novembra līdz 2009.gada decembrim Kazāks strādāja "Hansabankā" (šobrīd "Swedbank") par galveno ekonomistu Latvijā un galveno makroekonomikas analītiķi Baltijā. No 2010.gada janvāra līdz 2018.gada augustam viņš bija "Swedbank" grupas galvenā ekonomista vietnieks, "Swedbank" galvenais ekonomists Latvijā un "Swedbank" grupas Baltijas valstu Makroekonomikas pētījumu daļas vadītājs.

Kazāks strādājis arī par pasniedzēju Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), Londonas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Biznesa skolā. Viņš darbojies Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijā (2006-2011), Banku augstskolas Padomnieku konventā, Liepājas Universitātes padomnieku konventā un Fiskālās disciplīnas padomē (2014-2018). Kazāks ir arī "Ekonomistu apvienības 2010" un "National Association for Business Economics" (ASV) biedrs.