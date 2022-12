Komisāre: Daļa kripto investoru speciāli izvēlējās nedrošākos ceļus

"Daži no tiem, kas jau no paša sākuma bija iesaistīti kripto pasaulē, to darīja, jo nevēlējās būt daļa no regulētās, pārvaldītās sistēmas," medijam CNBC sacīja par finanšu pakalpojumiem atbildīgā Eiropas komisāre Marieda Makginesa.

Daži tirgus dalībnieki apzināti izvairās no regulējuma kriptovalūtu jomā, uzskata ES pārstāve, kuras gādībā ir finanšu drošība valstu blokā.

Eiropas Savienība jūnijā vienojās par kriptoaktīvu tirgu (MiCA) regulējumu. Tas ir paredzēts, lai samazinātu risku patērētājiem, kas pērk kriptovalūtu aktīvus.

"Tas stāsies spēkā tikai pēc gada, bet es domāju, ka tam jau ir ietekme," telekanālam "CNBC" otrdien sacīja Eiropas finanšu pakalpojumu komisāre Makginesa. Viņa uzskata, ka ir kriptovalūtu nozares uzņēmumi, kas vēlas būt daļa no regulētās sistēmas un tāpēc tiem ir regulatīvās iestādes apstiprinājuma zīmogs, "jau rīkojas tā, kā norāda mūsu tiesību akti".

"Daži no tiem, kas no paša sākuma bija iesaistīti kriptovaldē, to darīja, jo nevēlējās būt daļa no regulētās, pārvaldītās sistēmas," viņa teica.

Lai gan par kriptovalūtu regulāciju Eiropas Savienībā, ASV un citviet ir runāts jau gadiem, šogad, kad kriptovalūtas zaudēja vairāk nekā divas trešdaļas savas vērtības un virkne šķietami stabilu uzņēmumu sāka bankrotēt, šis jautājums tika aktualizēts. "Delfi Bizness" jau iepriekš vēstīja, gan par "Tera Luna", kuras vadītājs bēguļo no Interpola, gan par "FTX", kas izsaimniekoja miljardiem savu klientu naudas.

Tāpat nule kā Igaunijas policija kopā ar ASV likumsargiem aizturēja uzņēmējus, kas gadiem ilgi bija krāpuši savus klientus.

Makginesa saka, ka arī ASV ir liela interese par ES regulējumu. Tāpat arī Lielbritānija un Austrālija ir sākušas darba pie likumiem, kas aizsargātu kriptoinvestorus.