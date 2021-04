Konkurences padome vērtēs 'Citadeles' plānu iegādāties 'ABLV Bank' hipotekāro kredītportfeli

Konkurences padome saņēmusi AS "Citadele banka" apvienošanās ziņojumu par plānoto vienpersoniskas izšķirošās ietekmes iegūšanu pār likvidējamās AS "ABLV Bank" aktīviem – hipotekāro aizdevumu fiziskām personām portfeli.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"AS "Citadele banka" ir kredītiestāde Latvijā, kas sniedz tradicionālos banku un finanšu pakalpojumus, tostarp kreditēšanas pakalpojumus. AS "Citadele banka" ietilpst Citadeles grupas koncernā. Savukārt likvidējamās AS "ABLV Bank" aktīvu portfelis, ko pārņems AS "Citadele banka" sastāv no hipotekārajiem aizdevumiem (kredītiem) privātpersonām Latvijā. Līdz ar to Citadele grupas darbība un likvidējamās AS "ABLV Bank" aktīvu portfelis pārklājās banku aizdevumu izsniegšanas sektorā Latvijas teritorijā," informē Konkurences padome.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro katram.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.