Kopš gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas augušas par 2,1%

Šā gada jūnijā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas turpināja palielināties - mēneša laikā tās pieauga par 0,5%, bet kopš 2019. gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par 2,1%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Sērijveida dzīvokļu vidējā cena jūnijā palielinājās līdz 814 eiro par kvadrātmetru. Cenas vidēji bija par 50% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1 620 eiro par kvadrātmetru.

2019. gada jūnijā sērijveida dzīvokļu cenas, salīdzinot ar 2018. gada sākumu, bija augstākas par 6%.

Šā gada pirmajā pusgadā sērijveida dzīvokļu cenas pieauga par nedaudz vairāk kā 2%, kas ir aptuveni tikpat cik 2018. gada pirmajā pusgadā. Tādējādi "Arco Real Estate" secina, ka dzīvokļu cenas pieaug samērā vienmērīgi. Vislielākais cenu pieaugums pirmajā pusgadā bija vērojams aprīlī – par 0,7%, bet jebkādas cenu izmaiņas netika konstatētas janvārī.

Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējās cenas lielākais pieaugums Rīgas mikrorajonos kopš 2019. gada sākuma novērots Āgenskalnā - par 3,3%. Arī citos Rīgas lielākajos mikrorajonos kopš gada sākuma cenas pieauga. Vismazākās izmaiņas pirmajā pusgadā notika Ķengaragā un Teikā – tur kopš gada sākuma cenas pieauga vien par 1%.

Jūnijā visu dzīvokļu cenas, vērtējot pēc istabu skaita, nedaudz palielinājās, teikts pārskatā. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga vienistabas (par 0,6%), divistabu (par 0,2%), trīsistabu (par 0,5%) un četristabu (par 0,4%) dzīvokļiem.

"Arco Real Estate" norāda, ka jūnijā visos lielākajos un populārākajos mikrorajonos, izņemot Imantu, cenas nedaudz palielinājās. Lielākais cenu pieaugums tika novērots Mežciemā, kur cenas mēneša laikā palielinājās par 1,2%. Savukārt Imantā cenu izmaiņas netika novērotas.

Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas 2019. gada jūnijā saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās līdz 965 eiro par kvadrātmetru. Viszemākā viena kvadrātmetra vidējā cena jūnijā bija Bolderājā – 582 eiro par kvadrātmetru.

2019. gada jūnijā visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 45 000 līdz 53 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 27 000 līdz 41 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 25 000 līdz 41 000 eiro atkarībā no mikrorajona.