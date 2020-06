Kredītbrīvdienu pieteikumu skaits 'Citadelē' sarucis gandrīz līdz nullei

Bankas "Citadele" dati rāda, ka Latvijā un pārējās Baltijas valstīs kredītbrīvdienu pieteikumu skaits gan no juridiskajām personām, gan privātpersonām jūnija sākumā jau sarucis līdz vien dažiem pieteikumiem dienā, portālu "Delfi" informēja bankā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā "Citadele" ārkārtējās situācijas laikā Baltijā saņēmusi 2416 pieteikumus kredīta maksājumu atlikšanai – 1294 saņemti no uzņēmumiem un privātpersonām Latvijā.

Kredītbrīvdienu pieteikumu skaits strauji sāka pieaugt pēc 12. marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, un divu nedēļu laikā pieteikumu skaits pieauga līdz vairāk nekā 100 pieteikumiem dienā – lielākais skaits saņemts 24. martā – 121 pieteikums.

Aprīļa laikā pieteikumu skaits dienā saglabājās augsts – no 80 līdz 100 pieteikumiem, tomēr kopš maija sākuma bija novērojams stabils samazinājums – vidēji dienā tika saņemti ne vairāk kā 20 pieteikumi. Savukārt jūnija pirmajās divās nedēļās pieteikumu skaits turpinājis sarukt, un pašlaik tie ir ne vairāk kā pieci pieteikumi dienā visā Baltijā, norāda bankā.

Baltijā "Citadele" no uzņēmumiem un privātpersonām kopumā saņēmusi 2416 pieteikumus, no kuriem 26% ir pieteikumi hipotekārā kredīta maksājuma atlikšanai, 27% – patēriņa kredīta un 28% – līzinga. Savukārt 16% sastāda mazo un vidējo uzņēmumu pieteikumi, bet lielo uzņēmumu pieteikumi – 3%.

Banka šobrīd redz pozitīvu tendenci – kredītbrīvdienu pieteikumu skaits turpina sarukt un pašlaik nav redzami signāli, ka tuvākajā laikā pieaugs pieprasījums pēc kredītbrīvdienām. Norāda ""Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs.

Latvijā kopumā saņemti 1294 pieteikumi, kas ir 53% no Baltijā saņemtajiem pieteikumiem. No tiem 112 (jeb 8,7%) saņemti no maziem un vidējiem uzņēmumiem, 182 (14%) pieteikumi saņemti no lielajiem uzņēmumiem, savukārt 830 (64%) no privātpersonām, no kuriem 384 ir hipotekārā kredīta maksājumu atlikšanai un 446 – patēriņa. Līzinga maksājumu atlikšanai saņemti 294 pieteikumi – 112 no privātpersonām un 58 – no uzņēmumiem.

Mazo uzņēmumu segmentā lielākais pieteikumu skaits saņemts no nekustamā īpašuma attīstītājiem, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem, kā arī no ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumiem.

Lielo uzņēmumu segmentā lielākais pieprasījums saņemts no viesmīlības nozares uzņēmumiem – lielajām viesnīcām, nekustamā īpašuma attīstītājiem, kā arī no ražošanas uzņēmumiem. Vēl salīdzinoši lielāks pieteikumu skaits vidējo uzņēmumu segmentā saņemts no transporta un loģistikas uzņēmumiem.