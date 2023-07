Krievijas iedzīvotāji 'Vagner' dumpja laikā panikā no bankām izņēmuši 100 miljardus rubļu

"Vagner" gājiens uz Maskavu pagājušā mēneša beigās izraisīja milzīgu līdzekļu aizplūdi no valsts bankām, paziņojusi Krievijas centrālā banka.

Kopumā jūnijā no bankām aizplūduši līdzekļi 500 miljardu Krievijas rubļu (4,97 miljardu eiro) vērtībā, un no tiem piektdaļa jeb 100 miljardi rubļu (0,99 miljardi eiro) izņemti pāris dienu laikā, no 23. līdz 25. jūnijam. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas informāciju, šis ir lielākais skaidras naudas pieprasījums kopš 2022. gada beigām.

Banka uzsvērusi, ka likviditātes aizplūšana patlaban neliks mainīt politikas kursu, taču, apsverot nākamās bankas operācijas, šis fakts var tikt ņemts vērā, raksta "Business Insider".

"Vagner" rīcība veicinājusi arī Krievijas iedzīvotāju vēlmi mainīt rubļus uz citām valūtām, un pieprasījums pēc ārvalstu naudas dažos reģionos pieaudzis par 70-80%, liekot rubļa vērtībai pret dolāru nokrist līdz 15 mēnešu zemākajai atzīmei.

Krievijas centrālās bankas vadītāja Elvīra Nabiuļļina gan noraidījusi iespēju iejaukties un atbalstīt rubļa kursu.