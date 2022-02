Krievijas pensiju saņēmēji, kuri saņem naudu caur VSAA, pensijas martā saņems, kā ierasts

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) februārī saņēmusi naudas pārskaitījumu no Krievijas Federācijas (KF), lai VSAA varētu veikt Krievijas pensijas izmaksu tām personām, kuras Latvijā saņem pensiju saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā, informē VSAA.

Līgums ir spēkā no 2011. gada 19. janvāra. Līdz ar to naudas summa Krievijas pensiju izmaksai par 2022. gada janvāri, februāri un martu no Krievijas ir jau saņemta, skaidro VSAA.

Pensijas tiek izmaksātas reizi ceturksnī. Kopumā 10 992 Krievijas pensionāri tās saņems līdz 19. martam ar VSAA starpniecību.

Nākamais KF pensiju maksājums par 2022. gada otro ceturksni (aprīli, maiju, jūniju) ir paredzēts jūnijā, ieskaitījums no KF jāsaņem maijā. Ja būs izmaiņas attiecībā uz šo maksājumu, VSAA sniegs precizētu informāciju.

VSAA rīcībā nav informācijas par tiem pensionāriem, kuri saņem Krievijas pensijas savos kontos ārpus līguma nosacījumiem tieši no Krievijas Federācijas Pensiju fonda, norāda VSAA.

Valūtas kurss Krievijas pensijām noteikts 09.02.2022, tas ir 85,92000, informē VSAA.

Jau ziņots, ka Rietumvalstis, kuru vidū ir gan Eiropas Savienība, gan ASV, vienojušās par jaunām drastiskām sankcijām, kas vēl vairāk izolē Krievijas ekonomiku un finanšu sistēmu no pārējās pasaules.

Kopīgā paziņojumā valstis ziņoja par vienotu lēmumu dažas Krievijas bankas atslēgt no SWIFT sistēmas, ko tūkstošiem pasaules banku izmanto triljoniem vērtu darījumu veikšanai.

Sankciju noteikšana Krievijas centrālajai bankai, visticamāk radīs dramatisku ietekmi uz Krievijas ekonomiku un tās banku sistēmu, līdzīgi tam, ko mēs redzējām 1991. gadā," sacījusi Starptautisko finanšu institūta galvenā ekonomista vietniece Elīna Ribakova. "Tas, visticamāk, var novest pie masveida banku darbības pārtraukšanas un dolarizācijas ar strauju izpārdošanu, rezervju izsīkšanu, un, iespējams, pilnīgu Krievijas finanšu sistēmas sabrukumu," viņa pieļāvusi.