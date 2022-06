Lai gan kriptovalūtu pakāpenisks vērtības kritums ilgst jau vairāk nekā mēnesi, aizvadītās nedēļas noslēgums un šīs nedēļas sākums daudzus kriptoinvestorus ir padarījis krietni nabadzīgākus. Pasaulē populārākā un teorētiski arī stabilākā kriptovalūta "Bitcoin" nedēļas laikā zaudēja vairāk nekā trešdaļu vērtības. Lai gan lielākie entuziasti uzskata, ka tās ir tikai īslaicīgas ķibeles, mērenākie investori brīdina par "kripto ziemu", kas iznīcinās ne tikai valūtas, bet arī jaunuzņēmumus.

Kriptovalūtas, lai gan pēdējos gados ir kļuvušas par šķietami ikdienišķu un populāru investīciju rīku, krasi atšķiras no akcijām, obligācijām vai citiem aktīviem. Proti, kriptovalūtas eksistē tikai digitālajā telpā un to vērtību veido tikai un vienīgi lietotāju ticība un gatavība maksāt noteikto summu par digitālo monētu. Ņemot vērā, ka kriptovalūtas ir decentralizētas, nekontrolētas, to vērtību arī negarantē nedz valstis, nedz, kā, piemēram, akciju gadījumā, uzņēmums ar saviem aktīviem.

Tādējādi sanāk, ka tas funkcionē tikai, ja ir kopa cilvēku, kas ir gatava mainīt savus reālās pasaules labumus (naudu, preces vai pakalpojumus) pret šīm monētām. Brīdī, kad šī gatavība sarūk, ticība tam, ka digitālā monēta, kas eksistē tikai internetā, maksā, piemēram, 30 tūkstošus par vienu vienību, zūd.

Visticamāk, kriptovalūtas, kuras daudziem cilvēkiem ir interesantas dažādu iemeslu dēļ, neizgaisīs, bet pēdējās nedēļas, kas, kā min eksperti, iezīmē sliktu periodu investīcijām, atgādina, cik riskants ir šis finanšu rīks.

Zaudē trešdaļu vērtības

"Bitcoin" kriptovalūtu pasaulē, ņemot vērā, ka tā ir pirmā un arī visplašāk izmantotā digitālā monēta, tiek uzskatīts par zelta standartu. Proti, tās kāpumi un kritumi atspoguļojas mazāk populārāko kriptovalūtu līknēs - ja "Bitcoin" aug par 10%, tad arī virkne mazāko kriptovalūtu pielīdzinās vai pat to pārsniedz, jo daudzi risku mīloši investori un spekulanti vēlas nopelnīt uz tā rēķina, tāpat ar kritumu, ja "Bitcoin" krīt, tad visas mazāk populārās arī krīt, jo tām "īstās pasaules pielietojums" bieži vien ir tuvu 0.