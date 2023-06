Pēdējos gados aizvien biežāk tiek teikts, ka katram jādomā par savām vecumdienām. Viens no risinājumiem, ko iesaka eksperti, ir ieguldīt naudu, piemēram, akcijās. Tomēr, cik viegli to ir izdarīt cilvēkam, kurš nav saistīts ar finanšu pasauli un nekad iepriekš nav pircis akcijas vai citus vērtspapīrus? "Nākotnes kapitāls" nolēma veikt eksperimentu, lai noskaidrotu tieši to.

"Delfi" raidījumā "Nākotnes kapitāls" gan eksperti, gan amatieri saka, ka viens no pirmajiem soļiem, ko jauns investors var spert, ir iegādāties akcijas no Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas uzņēmumiem. Proti, vietējiem zīmoliem, kuru darbu ir viegli saprast un kuru biznesu var "redzēt uz ielas".

Mūsdienās akciju iegādes process ir krietni vienkāršāks nekā pirms gadiem divdesmit, kad klientam vajadzēja sazvanīties ar savu brokeri, lai to izdarītu. Lai arī joprojām pastāv brokeru pakalpojumi, šobrīd praktiski jebkurš interesents var īsā laikā iegādāties akcijas savas bankas interneta vietnē vai arī kādā no ieguldījumu platformām. Turklāt pieejamas ne tikai Latvijas vai Baltijas, bet teju visas pasaules uzņēmumu akcijas.

Lai noskaidrotu, cik patiesībā tas ir viegli vai grūti pilnīgam iesācējam, "Nākotnes kapitāls" veica eksperimentu, kurā piedalījās četri "Delfi" žurnālisti - Ingrīda Drazdovska, Kārlis Arājs, Līga Stirna un Olga Dragiļeva. Katram eksperimenta dalībniekam bija konts citā no Latvijas lielākajām četrām bankām ("Swedbank", "SEB banka", "Citadele" un "Luminor"), neviens no viņiem iepriekš nebija pircis akcijas. Eksperimenta būtība - katrs žurnālists savas bankas interneta platformā iegādājas "Delfi" mātesuzņēmuma "Ekspress Grupp" akcijas 10 eiro vērtībā, un, lai novērtētu procesu, tas notiek studijā un tam līdzi seko raidījuma "Nākotnes kapitāls" vadītājs Raivis Vilūns.