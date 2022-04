Decentralizētās digitālās "monētas", kuru darbību nodrošina blokķēdes tehnoloģija, interneta telpā "peld" apkārt jau kādu laiku. Pati populārākā no šīm valūtām ir "Bitcoin", kas ir visplašāk izmantotā un arī visdārgākā. Ja pirms pāris gadiem "Bitcoin" vērtība lēkāja ļoti strauji, dažus cilvēkus padarot par miljonāriem "vienas nakts laikā", pēdējos gados vērtības svārstību amplitūda ir mazliet samazinājusies un, lai gan kriptovalūtas vēl aizvien ir ļoti nedrošs un neparedzams finanšu rīks, valūta ir izpelnījusies lielāku uzticību.

"Delfi Bizness" jau rakstīja, ka kriptovalūtas, lai gan, nenoliedzami, tiek izmantotas arī dažāda veida krāpniecībai, pēdējos gados arvien biežāk palīdz tiem, kuriem ir apgrūtināta pieeja tradicionālajiem finanšu pakalpojumiem, piemēram, kara plosītās teritorijās.

Tāpēc nav brīnums, ka ir dažādi servisi un pakalpojumi, kas piedāvā iegādāties un pārdot kriptovalūtas. Piedāvājumā ir viegli apjukt, vēl ļaunāk – ir iespēja uzķerties uz krāpniekiem, kas cenšas apkrāpt, radot ilūziju par investīcijām kriptovalūtās.

ASV kriptovalūtu un investīciju eksperte Terēza Morisone izdevumam "Next Advisor", atbildot uz jautājumu, kā izvēlēties labākās investīciju platformas, sniedz vienkāršu padomu: "Es izvēlētos tā saukto veco gvardi. Tos, kas ar to nodarbojušies visilgāk, tur es ietu sākumā." Līdzīgi kā jebkura cita pakalpojuma gadījumā, ja ir nedrošība, labāk izvēlēties plašāk zināmu un ilgdzīvojošu servisu. Tas ir viens no argumentiem, ko "Delfi Bizness" minēja arī aptaujātie kriptovalūtu investori no Latvijas. Tomēr ir arī citi apsvērumi, piemēram, daži minēja, ka platformu izvēlējušies, jo ap to nav bijis skandālu.

Paturot prātā minētos argumentus, arī "Delfi Bizness" nolēma salīdzināt vairākas populārākās kriptovalūtu iegādes platformas un servisus, lai noteiktu, kurš vismaz uz papīra izskatās labāk. Platformas, kas tika apskatītas, – "Revolut", "Coinbase", "Binance", "Etoro" un "Kraken".