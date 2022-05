Latvija no REACT-EU tiks pie 1,8 milj. eiro grūtībās nonākušo atbalstam

Somija, Vācija un Latvija saņems papildu 84,3 milj. eiro no REACT-EU, lai atbalstītu atveseļošanu pēc pandēmijas, ekonomikas zaļināšanu un digitalizāciju, kā arī grūtībās nonākušus cilvēkus, ieskaitot tos, kuri bēg no kara Ukrainā. Latvija iegūs 1,8 miljonus eiro.

Somijā 36,4 miljonu eiro atbalsts tiks sniegts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai tos atveseļotu pēc koronavīrusa pandēmijas, jauno un videi draudzīgo tehnoloģiju īstenošanai, kiberdrošībai un digitalizācijai. Līdzekļi tiks ieguldīti arī publiskā un rūpniecības sektora digitalizācijā, zaļajā izaugsmē un jaunos veselības aprūpes produktos.

Vācijā Saksijā-Anhaltē papildu 23 miljoni eiro palīdzēs nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem uzlabot digitālās prasmes. Turklāt Berlīnes darbības programma saņem 12,1 miljonu eiro, lai atbalstītu MVU tīklošanās un sadarbības pasākumus, kā arī kongresu un konferenču nozari, ko smagi skārusi pandēmijas krīze, nozares pārejā uz hibrīdākiem un ilgtspējīgākiem pasākumiem.

Visbeidzot, Reinzeme-Pfalca saņems papildu 11 miljonus eiro pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt MVU inovāciju un konkurētspēju, atbalstīt informācijas un zināšanu nodošanu starp universitātēm un MVU, kā arī pieejamus tūrisma un energoefektivitātes pasākumus CO 2 emisiju samazināšanai.

Latvijā Pārtikas un materiālās palīdzības darbības programma saņems papildu 1,8 miljonus eiro tādu cilvēku atbalstam, kuriem nepieciešama palīdzība, ieskaitot cilvēkus, kurus skārusi koronavīrusa krīze, un cilvēkus, kuri bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā. Aptuveni 70 tūkst. cilvēku, kam nepieciešama palīdzība, ieskaitot aptuveni 10 tuķst. cilvēku ar invaliditāti, saņems materiālo palīdzību, pārtikas pakas un siltas maltītes.

REACT-EU ir daļa no programmas NextGenerationEU un 2021. un 2022. gadā nodrošina papildu finansējumu 50,6 miljardu eiro apmērā (faktiskajās cenās) 2014.–2020. gada kohēzijas politikas programmām. No REACT-EU 2021. gadam atvēlētajiem līdzekļiem iepriekš jau bija piešķirti 40 miljardi eiro. Lai palīdzētu dalībvalstīm pārvaldīt Ukrainas bēgļu ierašanos, Komisija nesen ir palielinājusi līdzfinansējuma likmi un samaksājusi vairāk nekā 3,5 miljardus eiro avansa maksājumos no REACT-EU.