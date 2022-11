Latvijā pārtrauks Ukrainas grivnu maiņu pret eiro pēc Ukrainas Nacionālās bankas noteiktā kursa

Ņemot vērā Ukrainas Nacionālās bankas priekšlikumu, pēc 2022. gada 9. decembra Latvijā tiks pārtraukta Ukrainas grivnu (UAH) maiņa pret eiro (EUR) pēc oficiālā, Ukrainas Nacionālās bankas noteiktā kursa, informē Latvijas Banka.

UAH apmaiņa pret EUR un citām vietējām valūtām jau pārtraukta vai drīzumā tiks pārtraukta arī citās Eiropas valstīs, kuras iesaistījās šajā iniciatīvā, palīdzot Ukrainas bēgļiem. Kā paskaidro Ukrainas Nacionālā banka, šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā, ka samazinājies pieprasījums pēc UAH maiņas – daļa bēgļu to jau paveikusi, bet daļa atgriezusies mājās Ukrainā.

Arī pēc 9. decembra tiks turpināta UAH maiņa pret EUR tajos Latvijas valūtas maiņas uzņēmumos, kuri to dara brīvprātīgi un pēc tirgus kursa.

UAH maiņa pret EUR pēc Ukrainas Nacionālās bankas noteiktā kursa Latvijā tika sākta 2022. gada septembra sākumā. Pēdējā UAH maiņas pret EUR diena ir 9. decembris, un to var paveikt AS "Industra Bank" un AS "Rietumu banka" filiālēs Rīgā un četrās Latvijas pilsētās. Maiņas darījumiem netiek piemērota komisijas maksa. Maiņas procesam noteikti šādi principi: maiņa tiek veikta tikai 100, 200, 500 un 1000 grivnu nominālvērtības banknotēm; stipri bojātas banknotes netiek mainītas; maksimālā summa, kuru var apmainīt viens Ukrainas bēglis, ir 10 000 grivnu; maiņas darījumus var veikt visi Ukrainas bēgļi, kuri reģistrēti Latvijā; UAH un EUR maiņas kursu nosaka Ukrainas Nacionālā banka (kurss tiek pārskatīts reizi nedēļā un publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv).

Visas AS "Industra Bank" un AS "Rietumu banka" apmainītās grivnas tiek tālāk pārdotas Latvijas Bankai, kas tās Ukrainas Nacionālajā bankā apmainīs pret eiro. Šajās operācijās tiek izmantots Ukrainas Nacionālās bankas noteiktais fiksētais maiņas kurss, tādējādi neviena no iesaistītajām pusēm negūst peļņu no šīm operācijām.