Latvijas Banka atbalstījusi Černajas-Mežmales kandidatūru FKTK pagaidu vadītājas amatam

Latvijas Bankas (LB) padome pirmdien, 8. jūlijā, ārkārtas sēdē atbalstīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļas vadītājas Kristīnes Černajas-Mežmales virzīšanu FKTK pagaidu vadītāja amatam, informēja LB preses sekretārs Jānis Silakalns.

LB padome, iepazinusies ar kandidātes darba pieredzi un uzklausījusi redzējumu par FKTK darbu līdz jaunā vadītāja iecelšanai, guva pārliecību par Černajas-Mežmales spēju nodrošināt raitu un nepārtrauktu FKTK darbu, tostarp finanšu nozares uzraudzībā, finanšu nozares reformu īstenošanā un "Moneyval" rekomendāciju ieviešanā.

Finanšu ministra Jāņa Reira (JV) un LB padomes kopīgi virzītās Černajas-Mežmales kandidatūru izskatīs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un par iecelšanu amatā lems Saeima.

Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis sacīja, ka patlaban Černaja-Mežmale kā finanšu ministra un LB padomes kopīgā kandidāte ir iesniegta izskatīšanai Saeimā. Jarockis pieļāva, ka par kandidāti Saeima varētu lemt jau šodien.

Piektdien Reirs, tiekoties un izvērtējot vairākus iespējamos FKTK pagaidu vadītāja kandidātus, nolēma virzīt izskatīšanai Latvijas Bankas padomē Černajas-Mežmales kandidatūru.

"Būtu ideāli, ja Saeima lēmumu par pagaidu vadītāja apstiprināšanu varētu pieņemt vienlaikus ar lēmumu par esošo FKTK vadītāju atlūgumu apstiprināšanu," iepriekš sacīja Reirs.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija par FKTK vadību plāno spriest šodien. Tai plkst.10.30 paredzēts lemt par FKTK vadītāja Pētera Putniņa un viņa vietnieces Guntas Razānes atbrīvošanu, jo viņi iesnieguši atlūgumus, liecina komisijas darba kārtība. Nav izslēgts, ka jautājums pirmdien varētu tiks skatīts arī Saeimas plenārsēdē, pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars (AP).

Vienlaikus plānots, ka jau šonedēļ valdība apstiprinās konkursa kārtību un noteikumus pretendentiem uz amatiem FKTK jaunajā padomē, un uz šiem amatiem Valsts kanceleja izsludinās konkursu.

Kā ziņots, FKTK vadītājs Putniņš un viņa vietniece Razāne 4.jūnijā iesniedza atlūgumus, lūdzot atbrīvot viņus no amata ar 15. jūliju. Reirs informēja, ka šos atlūgumus ir pārsūtījis Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (VL-TB/LNNK) ar pavadvēstuli, lūdzot jautājumu par Putniņa un Razānes atbrīvošanu no amatiem atbilstoši likumam izskatīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un pēc tam arī parlamenta sēdē. Līdz ar to Putniņam un Razānei, atstājot amatu, pienāksies Saeimas nesen likumā noteiktā kompensācija 80% apmērā no gada mēnešalgas.

Putniņš no 2012. gada 20. decembra bija FKTK priekšsēdētāja vietnieks, bet 2016. gada 11. februārī Saeima viņu iecēla FKTK priekšsēdētāja amatā. Razāni FKTK priekšsēdētāja vietnieces amatā saeima apstiprināja 2016. gada 27. oktobrī.

FKTK padomē darbu turpina Gvido Romeiko, Ludmila Vojevoda un Nora Dambure.

Likums nosaka, ka gadījumā, ja Saeima no amata atbrīvo līdzšinējo FKTK padomes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku, tā uz laiku līdz jaunu vadītāju apstiprināšanai pēc finanšu ministra un Latvijas Bankas padomes kopīga priekšlikuma no pārējo FKTK padomes locekļu vai FKTK darbinieku vidus ieceļ priekšsēdētāju vai padomes locekli, lai nodrošinātu FKTK darbības nepārtrauktību. Tuvākā Saeimas sēde paredzēta jau pirmdien.

Valsts prezidents 28. jūnijā izsludināja grozījumus FKTK likumā, kas paredz, ka FKTK padomē darbosies trīs cilvēki līdzšinējo piecu vietā, kā arī nosaka kompensāciju padomes līdzšinējam vadītājam un viņa vietniecei par atkāpšanos no amata līdz 1. augustam.

Saskaņā ar grozījumiem Putniņam un Razānei par labprātīgu, laicīgu atkāpšanos no amata paredzēta vienreizēja kompensācija 80% apmērā no gada mēnešalgas. Kompensāciju izmaksātu no FKTK budžeta.

FKTK mājaslapā publicētā informācija liecina, ka Putniņa mēnešalga ir 9000 eiro, bet Razānes – 7600 eiro. Līdz ar to gada gada mēnešalga Putniņam ir 108 000 eiro, bet Razānei – 91 200 eiro. Attiecīgi Putniņam izmaksājamā 80% kompensācija būtu 86 400 eiro, bet Razānei – 72 960 eiro, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Vienlaikus likumā paredzēts, ka Ministru kabinets līdz šā gada 1. oktobrim izvirza apstiprināšanai Saeimā jaunu pastāvīgu FKTK padomes priekšsēdētāja amata pretendentu.

Likuma izmaiņas paredz, ka nākamo pastāvīgo FKTK padomes priekšsēdētāju amatā iecels Saeima pēc Ministru kabineta ieteikuma, bet pārējos divus FKTK padomes locekļus Saeima iecels amatā pēc FKTK priekšsēdētāja ieteikuma, kas saskaņots ar Latvijas Bankas padomi un finanšu ministru.

Likuma izmaiņas ir daļa no valdības izsludinātās finanšu nozares "kapitālā remonta" un paredz nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektoru uzaugošajās iestādēs.