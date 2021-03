Latvijas Bankas valde darbu varētu izbeigt no jūnija

Latvijas Banka no 1. jūnija varētu pāriet uz viena līmeņa - padomes - pārvaldību, izbeidzot centrālās bankas valdes darbu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā tika skatīti grozījumi likumā par Latvijas Banku, paredzot pāriet uz Latvijas Bankas viena līmeņa pārvaldību.

Pašlaik Latvijas Bankā ir divu līmeņu pārvaldības struktūra, proti, Latvijas Bankas vārdā lēmumus pieņem bankas padome, savukārt Latvijas Bankas praktiskā darba veikšana un operatīvā vadīšana, īstenojot bankas padomes lēmumus, ir centrālās bankas valdes kompetencē. Turklāt atsevišķi lēmumi ir ekskluzīvā Latvijas Bankas prezidenta kompetencē.

Centrālās bankas pārstāvis Edvards Kušners komisijai skaidroja, ka priekšlikums atteikties no Latvijas Bankas valdes ir iekļauts ar Eiropas Centrālo banku saskaņotajā likumprojektu paketē, ar kuru paredzēts Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) pievienot Latvijas Bankai.

Tajā pašā laikā Kušners atzina, ka ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai saistītā likumprojektu pakete Saeimā nonāca vēlāk, nekā tika plānots, turklāt ideju par attiekšanos no Latvijas Bankas valdes iecerēts ieviest ātrāk, proti, no šā gada 1.jūnija. Tāpēc centrālā banka rosināja jautājumu par Latvijas Bankas viena līmeņa pārvaldi skatīt atsevišķi no likumprojektiem, ar kuriem FKTK tiks pievienota Latvijas Bankai.

Kušners norādīja, ka Latvijas Banka jau ir veikusi priekšdarbus, lai pārietu uz viena līmeņa pārvaldību, tāpēc šis jautājums būtu skatāms ātrāk.

Vienlaikus viņš kliedēja atsevišķu deputātu bažas, uzsverot, ka šis priekšlikums nav "ārējs pasūtījums", bet gan centrālās bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka iecere, ko viņš prezentējis pirms kļuvis par Latvijas Bankas vadītāju.

Likumprojekts paredz pārmaiņas pārvaldībā, paredzot Latvijas Bankas valdes darbības izbeigšanu, svītrojot no likuma par Latvijas Banku normas, kas regulē Latvijas Bankas valdes sastāvu un darbību, kā arī valdes priekšsēdētāja kompetenci. Rezultātā visus lēmumus, izņemot tos, kas nodoti Latvijas Bankas prezidenta kompetencē, Latvijas Bankas vārdā pieņems padome. Tāpat centrālās bankas padome izdos ārējos un iekšējos normatīvus un apstiprinās Latvijas Bankas finanšu pārskatus.

Likuma grozījumos iecerēts arī noteikt, ka Latvijas Bankas struktūras apstiprināšana būs Latvijas Bankas padomes kompetencē.

Minētais likumprojekts izskatīšanai Saeimā tiks virzīts kā Budžeta komisijas priekšlikums. Plānots, ka likumprojekts stāsies spēkā šā gada 1.jūnijā.

Patlaban Latvijas Bankas padomē darbojas sešas personas - bankas prezidents Kazāks, viņa vietnieks Māris Kālis un padomes locekļi Arvils Sautiņš, Aivars Skopiņš, Andris Vilks un Zita Zariņa. Savukārt centrālās bankas valdē darbojas trīs personas - Ilze Posuma, Jānis Caune un Raivo Vanags.