'Latvijas hipotēkas' īpašnieki izveidojuši lauksaimnieku finansēšanas platformu

No putna lidojuma safilmētu zaļu lauku un zilu ūdeņu fonā Kristaps stāsta, ka viņam vienmēr ir bijis sapnis par dīķiem un tagad tas piepildījies. "Pateicoties "Landei", divu gadu laikā 20 hektāri lauksaimniecības zemes ir sakārtoti," video stāsta lauksaimnieks, kurš iecerējis tuvākajos gados attīstīt savu saimniecību un paplašināt tās darbības veidus.

Ar vēlmi palīdzēt lauksaimniekiem saņemt finansējumu pirms kāda laika darbu sākusi kolektīvās finansēšanas platforma "Lande" (sākotnēji saukta "Lendsecured"). "YouTube" atrodami arī citi reklāmas video, kuros lauksaimnieki, no kuriem daži saņēmuši finansējuma atteikumu no bankas, apliecina, ka nepieciešamo aizdevumu zemes vai tehnikas iegādei saņēmuši no "Landes". To izveidojuši tie paši cilvēki, kuru iepriekšējo kreditēšanas uzņēmumu "Latvijas hipotēka" Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sodīja par negodīgu komercpraksi - reversās nomas pakalpojuma sniegšanu.

Ar "Landi" tās dibinātāji gatavojas izvērsties Eiropā un piesaistījuši arī finansējumu no jaunuzņēmumu fonda "BADideas.fund", starp kura biedriem ir tādu jaunuzņēmumu kā "Vimeo", "Printify", "Pipedrive", "Bolt", "Lokalise" un citu dibinātāji un veidotāji.