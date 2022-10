Latvijas lielākā banka būtiski audzējusi peļņu

"Swedbank" peļņa Latvijā šogad deviņos mēnešos bija 84 miljoni eiro, kas ir par 33% jeb 21 miljonu eiro vairāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, informēja bankā.

"Peļņa galvenokārt palielinājusies, jo pieauguši bankas ieņēmumi un ir bijuši mazāki izveidotie kredītuzkrājumi," skaidro bankas pārstāvji, piebilstot, ka kredītuzkrājumi 2022. gada deviņos mēnešos veidoja 1,3 miljonus eiro pretstatā 5,3 miljoniem eiro pērn attiecīgajā periodā.

Vienlaikus bankas mājaslapā publiskotais finanšu pārskats liecina, ka 2022. gada deviņos mēnešos "Swedbank" grupas peļņa Latvijā bija 56,617 miljoni eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā 2021. gada deviņos mēnešos, bet pašas "Swedbank" peļņa pieaugusi par 7,7% un bija 57,343 miljoni eiro.

"Swedbank" grupas aktīvi 2022. gada septembra beigās bija 7,988 miljardi eiro, kas ir par 6,5% jeb 489,565 miljoniem eiro vairāk nekā 2021. gada beigās, kad bankas grupas aktīvi bija 7,499 miljardi eiro.

Bankā informē, ka tīrie procentu ienākumi 2022. gada deviņos mēnešos ir pieauguši par 22%, kamēr tīrie komisiju ienākumi ir palielinājušies par 10% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu.

Savukārt bankas kopējie izdevumi šogad deviņos mēnešos veidoja 85 miljonus eiro.

Vienlaikus bankas kredītportfeļa apmērs ir pieaudzis par 7%. Mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs palielinājies par 8%, kamēr uzņēmumiem izsniegto aizdevumu apmērs audzis par 6%.

Savukārt piesaistīto noguldījumu apmērs šogad septembra beigās salīdzinājumā ar pagājušā gada septembra beigām palielinājies 11%.

"Neskatoties uz arvien piesardzīgākajām prognozēm par ekonomikas izaugsmes perspektīvām trešajā ceturksnī, klientu aktivitāte veikt ieguldījumus savas ikdienas uzlabošanā nav mitējusies. Turklāt interese saglabājusies kā privātpersonu, tā uzņēmēju vidū. Savukārt Eiropas Centrālās bankas padomes lēmums celt procentu likmes, lai bremzētu augošo inflāciju un stabilizētu cenu kāpumu, ievadījis negatīvo procentu likmju laikmeta beigas. Šis lēmums arī devis pozitīvu rezultātu bankas ienākumos, kas nozīmē, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma, bankas var atgriezties pie procentu maksājumiem par noguldītāju depozītiem," min Latvijas "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis.

Bankā atzīmē, ka kopējā ģeopolitiskā nestabilitāte, kombinācijā ar augstām energoresursu cenām un vēsturiski augstiem inflācijas rādītājiem turpina negatīvi ietekmēt kopējo tautsaimniecības attīstību un aktivitāti Latvijā.

Tāpat bankā min, ka šogad trešais ceturksnis iezīmēja lielāku krāpnieku aktivitāti ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs, kārpniekiem cenšoties izvilināt banku klientu datus.

Pēc bankā vēstītā, šogad trešajā ceturksnī turpināja palielināties "Swedbank" izsniegto aizdevumu apmērs uzņēmumiem. Lielākoties to labvēlīgi ietekmēja pieprasījums no dažādiem enerģētikas sektora uzņēmumiem. Tāpat būtiski augusi uzņēmumu interese dažādot enerģijas avotus, tostarp pāriet no fosilajiem uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem.

Nemainīgi spēcīga bijusi izaugsme mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanā, tostarp īpaši lauksaimniecībā un apstrādes rūpniecībā, kā arī kreditēti valsts un pašvaldību uzņēmumi, kuri veidoja papildu rezerves apgrozāmajiem līdzekļiem, lai spētu nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību laikā, kad būtiski aug darbības izmaksas. Mazo un vidējo uzņēmumu segmentā šogad deviņos mēnešos izsniegts par 51% vairāk aizdevumu nekā attiecīgajā periodā pērn, informē bankā.

2021. gada deviņos mēnešos "Swedbank" grupa Latvija strādāja ar peļņu 51,426 miljonu eiro apmērā, bet pašas "Swedbank" peļņa bija 53,238 miljoni eiro.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.