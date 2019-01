Latvijas lielo uzņēmumu investīciju plāni 2019. gadam atpaliek no konkurentiem Lietuvā un Igaunijā

"SEB bankas" veiktās Baltijas lielo kompāniju finanšu direktoru aptaujas rezultāti liecina, ka 46% no Latvijas lielajiem uzņēmumiem 2019. gadā plāno ieguldīt sava biznesa attīstībā. Tomēr lielie uzņēmumi Lietuvā un Igaunijā šajā jomā ir ambiciozāki: šogad investīcijas savā biznesā plāno 64% Lietuvas un 62% Igaunijas lielo kompāniju.

Savukārt Latvijā ir vislielākais to uzņēmumu īpatsvars, kas savus brīvos līdzekļus izmaksās dividendēs akcionāriem – Latvijā šādi rīkosies 30% lielo kompāniju, kamēr Igaunijā šādi plāni ir 15%, bet Lietuvā 13% kompāniju. Vēl 13% lielo uzņēmumu Latvijā izmantos savus brīvos līdzekļus, lai pirms termiņa atmaksātu savas saistības, bet 11% tos uzkrās.

"SEB bankas" valdes loceklis Ints Krasts: "Priecājos redzēt, ka aizvien vairāk Latvijas uzņēmumu ambīcijas sniedzas pāri mūsu valsts robežām. To īpatsvars ir pieaudzis no 2% līdz 11%. Ne tikai no aptaujas rezultātiem, bet arī no sarunām ar klientiem un noslēgtajiem darījumiem redzam, ka ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas aktīvi meklē iespējas paplašināt savu darbību eksporta tirgos. Daži aktīvāk meklē biznesa iespējas ārpus Latvijas, vēloties nokļūt tuvāk saviem gala patērētājiem. Daži arī izvērtē iespējas iegādāties uzņēmumus ārvalstīs, kas ir apsveicama ambīcija. Citi vēlas augt vairāk, nekā atļauj Latvijas tirgus potenciāls."

"No otras puses, Igaunijas un Lietuvas lielie uzņēmumi investīcijas gan savā mājas tirgū, gan ārzemēs plāno krietni aktīvāk. Šī tendence ir vērojama jau vairākus gadus, tādēļ ir pamats bažām, ka kaimiņvalstu kompānijas konkurētspējā var mūs apsteigt. Tādēļ mēs vēlētos šogad redzēt vairāk uzņēmumu, kas investē inovatīvās tehnoloģijās un citos risinājumos, kas audzēs to efektivitāti nākamajos biznesa ciklos. Turklāt pašreiz tirgū valdošajam brīvo darba roku trūkumam vajadzētu kalpot kā katalizatoram šādiem ieguldījumiem," papildina Krasts.

"SEB banka" Baltijas lielāko uzņēmumu finanšu direktoru aptauju veic reizi gadā, vaicājot finansistu prognozes par uzņēmējdarbības vidi, būtiskākajiem izaicinājumiem un citiem jautājumiem. Aptauja veikta 2018. gada septembrī, un tajā piedalījušies 226 uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ar gada apgrozījumu virs 20 miljoniem eiro.