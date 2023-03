Lielākā ASV banku krīze kopš 2008. gada sabiedē regulatorus un baņķierus

Piektdien ASV finanšu un tehnoloģiju sektoru pāršalca ļoti nepatīkama ziņa – "Silicon Valley Bank" ir nonākusi finanšu grūtībās. Kā raksta "The New York Times", banka sniedza pakalpojumus gandrīz pusei valsts riska kapitāla nodrošināto tehnoloģiju un zinātnes uzņēmumu. Proti, "Silicon Valley Bank" faktiski arī bija slavenās Silīcija ielejas banka, kas finansēja un sadarbojās gan ar jaunuzņēmumiem, gan tehnoloģiju gigantiem.

Šoka viļņi atbalsojas arī Eiropā, it sevišķi Lielbritānijas tehnoloģiju sektorā, kas arī bija starp bankas klientiem.

Nenovērtēja tirgu

"Delfi Bizness" jau vēstīja, SVB krīze sākās pagājušās nedēļas sākumā, kad banka uzsāka akciju pārdošanu, lai piesaistītu līdzekļus pēc tam, kad ar zaudējumiem pārdeva ieguldījumu portfeli, kas galvenokārt sastāvēja no ASV Valsts kases parāda vērtspapīriem. Banka lielāko daļu savu depozītu naudas bija ieguldījusi vērtspapīros, kuri, procentu likmēm kāpjot, nesniedza tik labu atdevi.

Vienlaikus SVB klientiem, kas pārstāv tehnoloģiju sektoru, saruka pieejamais finansējums, kas tiem lika izņemt naudu no bankas.

Tā rezultātā kritās bankas akciju vērtība, vadība nespēja atrast investorus, un ASV valdības aģentūra, kas atbild par banku sektoru, pārņēma kredītiestādes vadību, kas ar kādu banku notiek pirmo reizi kopš 2008. gada. "The New York Times", atsaucoties uz ekspertiem, min, ka daļēji šīs situācijas iemesls ir Donalda Trampa valdības laikā mīkstinātie noteikumi par to, cik bieži bankām ir jāveic tā dēvētie stresa testi, kas paredzēti, lai konstatētu tieši šādus riskus.