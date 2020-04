Lielākās bankas šogad neizmaksās dividendes

Eiropas Centrālā banka ir rekomendējusi valstu komercbankām vismaz līdz 2020. gada 1. oktobrim neizmaksāt dividendes. Latvijas vadošās bankas ir izvēlējušās atsaukties aicinājumam un plāno neizmaksāt dividendes par 2019. gada darbības rezultātiem, vienlaikus jāatzīmē, ka lielākās bankas pērn strādāja ar vērā ņemamu peļņu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) no tiešajā FKTK uzraudzībā esošajām kredītiestādēm sagaida atturēšanos no dividenžu izmaksas un dividenžu izmaksas politikas pārskatīšanu. Par to FKTK informējusi kredītiestādes. Par dividenžu izmaksu ierobežošanu lēma Eiropas Centrālās bankas (ECB) Uzraudzības valde, pieņemot rekomendāciju par banku dividenžu izmaksu Covid-19 pandēmijas laikā. ECB iesaka vismaz līdz 2020. gada 1. oktobrim neizmaksāt dividendes un kredītiestādēm neuzņemties neatsaucamas saistības izmaksāt dividendes par 2019. un 2020. finanšu gadu, tāpat kredītiestādēm ieteikts atturēties no tādas akciju atpirkšanas, kas ir atlīdzība akcionāriem. Kredītiestādēm, kuras nevar ievērot šo ieteikumu, jo tās uzskata dividenžu izmaksu par juridiski saistošu, būtu nekavējoties uzraugošajām institūcijām jāpaskaidro šādas rīcības iemesli. ECB rekomendācijas attiecas uz nozīmīgām kredītiestādēm, kas ir ECB tiešā uzraudzībā, un tiek sagaidīts, ka ECB rekomendācijas ievēros arī mazāk nozīmīgās kredītiestādes, kuras ir nacionālo uzraudzības iestāžu, Latvijā – FKTK uzraudzībā. ECB tieši uzrauga trīs Latvijas bankas – "Swedbank", "SEB banku" un bankrotējušo "PNB banku".

Neizmaksās dividendes

Latvijas lielākās bankas ir atsaukušās ECB aicinājumam nemaksāt dividendes no pērn gūtās peļņas. Kā atzīst "Swedbank Latvija" valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis: "Šie ir izaicinoši laiki visai sabiedrībai, tāpēc banka ir gatava palīdzēt ne tikai saviem klientiem, bet arī tautsaimniecībai kopumā. "Swedbank" ir ļoti labi kapitalizēts uzņēmums, kas izmantos pērn gūto peļņu, lai būtu pēc iespējas elastīgāks ekonomiskās neskaidrības laikos un spētu sniegt atbalstu arī pie ļoti negatīviem nākotnes attīstības scenārijiem. Šobrīd ekonomikas kritumu varam prognozēt gluži kā "vērojot baložus", jo katrs mēnesis, ko pavadām šādā ekonomikas sasalumā, var mums radīt līdz pat -3% lielu IKP kritumu mēnesī. Tāpēc "Swedbank" lēmums ir būt konservatīviem un dividendes neizmaksāt."

"Swedbank" auditētā peļņa Latvijā pērn bija 98 miljoni eiro. Bankas padome ir lēmusi atstāt peļņu nesadalītu, lai saglabātu lielāku kapitāla pietiekamību laikā, kad pastāv neskaidrība par Covid-19 pandēmijas izraisītās ekonomiskās lejupslīdes apmēriem. "Salīdzinot situāciju ar iepriekšējo krīzi, Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu piesardzīgā aizņemšanās, kā arī banku ieviestās izmaiņas kreditēšanas nosacījumos, šobrīd ir ļoti atmaksājušās", teic Rubenis. Viņaprāt apdomīgā rīcība šobrīd var izrādīties priekšrocība daudziem, jo gaidāmie zaudējumi un aktīvu vērtību kritums Latvijā nebūs tik būtisks kā tas iespējams citās valstīs, kur kreditēšanas riski tika ņemti vērā mazāk. Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā, kuras aktīvi sasniedz teju sešus miljardus eiro.

"SEB banka" neveiks dividenžu izmaksu par pagājušo gadu, lai visu pērnā gada peļņu izmantotu kapitāla tālākai stiprināšanai, lai turpinātu kreditēšanu arī šajā ekonomikai ne tik vienkāršajā laikā. Tas bankai palīdzēs šajā nenoteiktības laikā atbalstīt bankas klientus, kredītņēmējus, kuriem ir radušās grūtības un kas lūdz mainīt kredītnosacījumus, piemēram, nodrošinot pamatsummas atlikšanu, kā arī nodrošināt finansējumu jaunām uzņēmumu un sabiedrības vajadzībām.

"SEB bankas" vadītāja Ieva Tetere norāda, ka šajos nenoteiktības laikos, kad ekonomikas izaugsmi pēkšņi aizvieto izaicinājumi, kurus radījusi Covid-19 izplatība, banka izmantos visu pagājušā gada peļņu 50 miljonu eiro apmērā, lai stiprinātu bankas kapitālu, sagatavojoties dažādiem potenciālajiem scenārijiem ekonomikas lejupslīdes laikā. Tieši ekonomikas lejupslīde pieprasa lielas pārmaiņas kredītņēmēju uzvedībā. Kredītņēmēju lūgums bankām pārskatīt kredītlīgumu atmaksas grafikus paredz, ka tas var prasīt papildu kapitālu, kas bankām jānodrošina, ņemot vērā klientu finansiālo labklājību.

Ņemot vērā aktuālo situāciju Covid-19 izplatības laikā, 31. martā "Luminor" ikgadējā akcionāru kopsapulcē arī tika pieņemts lēmums neizmaksāt dividendes par 2019. gadu. "Ņemot vērā aktuālos notikumus saistībā ar COVID-19 izplatību, padome pieņēma lēmumu neveikt dividenžu izmaksu par 2019. gadu. Banka gadu noslēdza ar stabiliem rezultātiem un ievērojami uzlabotu finanšu pozīciju, un mēs vēlamies to izmantot, lai atbalstītu klientus pašreizējā situācijā," teic "Luminor" padomes priekšsēdētājs Nils Melngailis.

Bankas "Luminor" Latvijas filiāles peļņa 2019. gadā bija 11,5 miljoni eiro, ko ietekmējuši ar grupas transformāciju saistītie ieguldījumi un vienreizējas izmaksas, kā arī neto aizdevumu samazinājums, koncentrējoties uz finanšu struktūras sabalansēšanu un kredītportfeļu pārskatīšanu.

Bankas "Citadele" gada pārskats liecina, ka tā publicēšanas brīdī vadība ierosinājusi 2019. gada peļņu nesadalīt dividendēs, bet ieskaitīt nesadalītajā peļņā, stiprinot kapitālu.

Bankas arī pauž atbalstu Eiropas Centrālās bankas lēmumam aicināt kredītiestādes visā Eiropā atturēties no dividenžu izmaksas. Kredītiestādes šobrīd ir labi kapitalizētas, tām ir pieeja būtiskām finanšu rezervēm, kas ļauj sniegt atbalstu krīzes grūtībās nonākušajiem.

Pieaugusi koncentrācija

FKTK dati arī liecina, ka pagājušajā gadā banku sektorā pieaugusi tirgus koncentrācija. Piecu lielāko banku tirgus daļa aktīvos 2019. gada beigās bija 85,7% (2018. gada beigās – 83,3%), kredītos –89,1% (87,9%), bet noguldījumos – 88,1% (82,7%). Latvijas banku sektors pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar peļņu 118,203 miljonu eiro apmērā, kas ir 2,4 reizes mazāk nekā 2018. gadā, liecina FKTK apkopotie dati. 2018. gadā banku sektora kopējā peļņa bija 283,983 miljoni eiro.