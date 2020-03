Likvidēta 'Danske Bank' Latvijas filiāle

Pirmdien, 23. martā, likvidēta "Danske Ban" AS filiāle Latvijā, ziņo "Lursoft" Klientu portfeļa monitorings.

Bankas filiāle Latvijā bija reģistrēta kopš 2008. gada 11. aprīļa.

Jau šī gada 1. martā "Danske Bank" filiāle Latvijā ziņoja par savu lēmumu pārtraukt klientu apkalpošanu un to, ka atlikušo biznesa klientu apkalpošana pārcelta uz "Danske Bank" Lietuvas filiāli.

"Danske Bank" AS filiāles Latvija privātpersonu kredītportfeli iepriekš pārņēma AS "Citadele banka". Lēmumu par bankas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu filiālēs Baltijā AS "Danske Bank" pieņēmusi jau pagājušā gada februārī.