'Livonia Partners' īstermiņa investīciju finansēšanai no 'Swedbank' saņēmis 20 miljonu eiro

Baltijas riska kapitāla fondu pārvaldnieks "Livonia Partners" jauna fonda investīciju īstermiņa finansējumam saņems 20 miljonus eiro, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienošanās ar "Swedbank" paredz izmantot līdzekļus īstermiņa investīciju finansēšanai, kas ir viens no pirmajiem šāda veida riska kapitāla fondu finansējumiem Latvijā.

"Livonia Partners" ir viens no lielākajiem riska kapitāla fondu pārvaldniekiem Baltijā, kas spējis piesaistīt investīcijas no augstas reputācijas institucionālajiem investoriem. Kopējais jaunā fonda apmērs ir 136 miljonu eiro apmērā un šobrīd tiek piesaistīti papildus investoru līdzekļi. "Livonia Partners" ir piesaistījuši finansējumu no Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas (ERAB), Eiropas Investīciju fonda (EIF), Baltijas un Somijas pensiju fondu pārvaldniekiem u.c. Viens no "Livonia Partners" lielākajiem investoriem ir arī "Swedbank" Baltijas pensiju fondi.

Kā uzsver "Livonia Partners" partnere Kristīne Bērziņa, "viens no galvenajiem fondu pārvaldnieka mērķiem ir ieguldīt vietējos Baltijas uzņēmumos. Arī jaunā fonda uzdevums ir izsniegt riska kapitāla finansējumu vadošiem Baltijas uzņēmumiem, kuriem nepieciešams finansējums 5 līdz 25 miljonu apmērā attīstībai. Mums ir īpašs prieks, ka riska kapitāla investoru vidū ir arī vadošie Baltijas pensiju fondi, kuri uzticas vietējā biznesa izaugsmes potenciālam un ir gatavi ieguldīt tajā daļu savu klientu uzkrājumu".

Tikmēr "Swedbank" Uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Zaļums atzīst, ka "papildu sadarbības aspekts ir ne tikai "Livonia Partners" atbalsts vietējam biznesam, bet arī ambiciozie ilgtspējas mērķi, kurus šis riska kapitāla fondu pārvaldnieks piemēro savā darbībā. "Livonia Partners" ir sava ESG politika, kura tiek piemērota arī attiecībā uz investīciju izvērtēšanu un atbalsta sniegšanu. Zināms, ka katra individuālā atbildība ir ļoti svarīga ilgtspējas mērķu sasniegšanā, tomēr tieši kapitāla tirgus un investoru ietekme ir galvenais virzītājspēks ilgtspējas pārmaiņu ieviešanā. Aprēķināts, ka ieguldījumi, kas veikti ilgtspējīgos fondos, rada vairāk nekā 20 reizes lielāku ietekmi uz ilgtspējas pārmaiņu veicināšanu."

"Livonia Partners" ir Baltijas mēroga riska kapitāla pārvaldnieks, kura darbība sākās 2013. gadā. Uzņēmumu dibināja vadošie partneri Kristīne Bērziņa, Mindaugs Utkevičs (Mindaugas Utkevičius), Raine Lohmus (Rain Lõhmus) un Kaido Veske (Kaido Veske).

Uzņēmums apvieno dibinātāju pieredzi, strādājot ne tikai dažādās tautsaimniecības nozarēs, bet arī dažādos pasaules reģionos. Primārais riska kapitāla fondu pārvaldnieka mērķis ir dot izaugsmes iespējas tieši vietēja mēroga uzņēmumiem, kuri lolo riskantas, bet ļoti ambiciozas biznesa idejas. Ar "Livonia Partners" atbalstu Baltijā attīstījušies tādi uzņēmumi kā "Santa Monica Networks", "Hortes", "Cgates", "Klaasimeister", "Thermory" u.c. Kopējais "Livonia Partners" pārvaldītais investīciju portfeļa apmērs pārsniedz 180 miljonus eiro,.