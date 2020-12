'Lord LB Asset Management' emitē obligācijas 8 miljonu eiro vērtībā galvenās pasta ēkas iegādei Viļņā

Baltijas valstu nekustamo īpašumu tirgū aktīvi strādājošās investīciju grupas "Lord LB Asset Management" uzņēmums "Terseta" UAB obligāciju tirgū ir aizņēmies 8 miljonus eiro, lai iegādātos galveno pasta ēku Viļņā, informē uzņēmuma pārstāvji.

"Terseta UAB" pieder "Lord LB Asset Management" grupas uzņēmumam "Lords LB Baltic Fund IV". Vērtspapīru dzēšanas termiņš ir 18 mēneši un gada likme 6%.

"Veiksmīgā uzņēmuma obligāciju emisija un lielā investoru interese apliecina, ka ieguldījumi nekustamā īpašuma tirgū ir lieliska alternatīva investoriem, kuri vēlas diversificēt savus ieguldījumu portfeļus un iegādājas dažādos sektoros strādājošu uzņēmumu obligācijas," atzīst "Lords LB Baltic Fund IV" fonda pārvaldnieks Ritis Zaloga (Rytis Zaloga).

Obligāciju emisijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus paredzēts izmantot, lai iegādātos galveno pasta ēku Viļņā. Iegādes darījumu plānots pabeigt tuvāko nedēļu laikā.

Obligācijas ir iegādājušies vairāk nekā 50 privātie un institucionālie investori no visām Baltijas valstīm. Kopējais pieprasījums no investoru puses sasniedza 16,3 miljonus eiro, pārsniedzot piedāvāto apjomu vairāk nekā divas reizes. Obligācijas plānots iekļaut "Nasdaq First North" alternatīvajā tirgū. Nākotnē "Lords LB Asset Management" plāno ieguldītājiem piedāvāt vēl vairākus jaunus finanšu instrumentus.

Obligāciju emisiju organizēja investīciju kompānija "Redgate Capital", emisijas juridiskais konsultants bija Ellex Valiunas, bet vērtspapīru emisijas aģents bija "Šiauliu Bankas". Savukārt obligāciju investoru pārstāvis bija "Grant Thornton Baltic".

"Lords LB Asset Management" pašlaik pārvalda 15 fondus: 12 nekustamā īpašuma fondus, 2 privātā kapitāla fondus un vienu enerģētikas un infrastruktūras fondu. Uz 2020. gada jūniju tā kopējā pārvaldīto aktīvo vērtība pārsniedza 605 miljonus eiro.

Viens no aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma 'Lord LB Asset Management' fondiem šoruden iegādājās bankas Citadele galvenā biroja ēku Rīgā. Savukārt iepriekš Pārdaugavā par 16,8 miljoniem eiro fonds iegādājās arī bijušo Preses nama ēku un tai piegulošo zemesgabalu 5,8 hektāru platībā.