'Luminor' banka emitē obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā

Bankas "Luminor" ir noslēgusi nenodrošināto obligāciju emisiju 300 miljonu eiro apmērā ar triju gadu termiņu, informē bankas pārstāvji. Darījums, kas tika pabeigts šā gada 10. janvārī, tiek īstenots saskaņā ar "Luminor" izaugsmes stratēģiju, spēcinās bankas atbilstību pašu kapitāla un atbilstīgo saistību minimālajām prasībām (MREL), kā arī uzlabos pasīvu struktūru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī gada 9. janvārī "Luminor" pārstāvji virtuāli tikās ar investoriem no visas pasaules un 10. janvārī veica obligāciju emisiju. Investoru pieprasījums bija liels, tika saņemti pirkšanas rīkojumi no vairāk nekā 90 investoriem visā Eiropā. To apmērs ļāva "Luminor" bankai noteikt vērtspapīra cenu, kas bija par 25 bāzes punktiem labāka, salīdzinot ar sākotnējo indikatīvo cenu. Investoru pieprasījums no Lielbritānijas veidoja gandrīz pusi no kopējā rīkojumu apjoma, liela interese bija arī no investoriem vāciski runājošā Eiropas daļā un Baltijas valstīs.

"Esam gandarīti, ka, emitējot jaunākās prioritārās obligācijas, mums ir izdevies no jauna atvērt tirgu Baltijas valstu aizņēmējiem," norāda "Luminor" bankas finanšu direktors Palle Nordāls (Palle Nordahl).

Obligācijas, kuras emitents ir tiesīgs atpirkt vienu gadu pirms dzēšanas termiņa un ko reitingu aģentūra "Moody's" novērtējusi ar "Baa1" reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar "Luminor" Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu un Nodrošināto obligāciju programmu. Viens no darījuma organizētājiem šajā darījumā bija "Luminor" Finanšu tirgus departaments (Luminor Markets).