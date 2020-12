'Luminor' emitē obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā

Banka "Luminor" noslēgusi obligāciju emisiju 300 miljonu eiro vērtībā, informē bankas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Papildus tam banka ir atpirkusi esošos vērtspapīrus ar 2021. gada termiņu 250 miljonu eiro vērtībā. Abi darījumi, kas noslēdzās 3. decembrī, uzlabos "Luminor" saistību efektivitāti un samazinās finansējuma izmaksas.

"Mēs esam spēruši svarīgu soli, lai izpildītu gaidāmās normatīvās prasības, vienlaikus arī uzlabojot mūsu pasīvu struktūru un paplašinot investoru bāzi. Šie darījumi nodrošina to, ka "Luminor" ir labā pozīcijā, lai nākotnē sasniegtu izaugsmi," skaidro "Luminor" Resursu pārvaldes vadītājs un Finanšu direktora vietas izpildītājs Olofs Sundblads (Olof Sundblad).

"Luminor" no vairāk nekā 100 investoriem 20 valstīs nodrošināja pieprasījumus, kuru kopsumma pārsniedza 1 miljardu eiro. Pieprasījumu apmērs, kvalitāte un dažādība ļāva Luminor jauno vērtspapīru kupona likmi noteikt 0,792% apmērā. Baltijas investoru pieprasījums veidoja piektdaļu no kopējā rīkojumu apjoma, un tika novērota liela interese arī no investoriem Lielbritānijā, vāciski runājošajā Eiropas daļā un Ziemeļvalstīm. Kopumā Baltijas investoriem tika izvietoti 40% no kopējā jaunās emisijas apjoma.

Obligācijas, ko reitingu aģentūra "Moody's" novērtējusi ar "Baa2" reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar "Luminor" Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu. "Luminor Markets" abos darījumos bija emisijas vadošais pārvaldnieks.