'Luminor' emitē obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā

Banka "Luminor" ir noslēgusi nodrošināto obligāciju emisiju 500 miljonu eiro apmērā ar piecu gadu termiņu. Darījums, kas tika pabeigts 11. maijā, ir saskaņā ar "Luminor" izaugsmes stratēģiju un uzlabos bankas pasīvu struktūru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Informējam par otro nodrošināto obligāciju emisiju, pirmo īstenojām 2020. gada martā. Šie darījumi mums nodrošina plašākas klientiem sniegtā atbalsta iespējas un stiprina mūsu darbību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā," norāda Palle Nordals, "Luminor" Finanšu direktors.

Šā gada 10. maijā "Luminor" pārstāvji vairākkārt virtuāli tikušies ar Eiropas investoriem, un pēc pozitīvu atsauksmju saņemšanas nākamajā dienā veica obligāciju emisiju. Investoru interese bijusi liela, tika saņemti pirkšanas rīkojumi no vairāk nekā 30 investoriem visā Eiropā. To apmērs, kvalitāte un dažādība ļāvusi "Luminor" bankai noteikt jauno vērtspapīru kupona likmi 1,688% apmērā.

Investoru pieprasījums no vāciski runājošām Eiropas valstīm veidojis apmēram trešdaļu no kopējā rīkojumu apjoma, interese bijusi arī no investoriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Obligācijas, kuras reitingu aģentūra "Moody's" novērtējusi ar Aa1 reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar "Luminor" Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu. "Luminor Markets" abos darījumos bija emisijas vadošais organizētājs.