'Luminor' emitējusi obligācijas pusmiljarda eiro vērtībā

Trešdien, 4. martā, "Luminor" banka emitēja Baltijas reģionā pirmās nodrošinātās obligācijas (covered bonds) 500 miljonu eiro vērtībā. Nodrošinātās obligācijas ar piecu gadu termiņu tiks iekļautas Īrijas biržā, informē banka.

Šī gada februāra pēdējā nedēļā un marta sākumā "Luminor" bankas pārstāvji tikās ar aptuveni 70 investoriem no visas Eiropas, tostarp Skandināvijas valstīm, Lielbritānijas un Baltijas valstīm, kas noslēdzās ar darījuma izziņošanu 4. martā.

Investoru interese bija ļoti liela, radot pieprasījumu pēc vērtspapīriem par vairāk nekā 1,6 miljardiem eiro. "Luminor" emitēja nodrošinātās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā ar 25 bāzes punktu starpību virs vidējo maiņas (swap) darījumu likmes. Ņemot vērā šī brīža zemās eiro procentu likmes, obligāciju ienesīgums sasniedza -0,18%, kas ir līdz šim zemākā likme Baltijas nevalstiskajam emitentam.

Gandrīz visus pieprasījumus veica investori ārpus Baltijas valstīm. Pieprasījums no centrālajām bankām un pārrobežu investoriem veidoja 20%, no Vācijas institucionālajiem investoriem – 43% no kopējā apjoma. Kopumā iegādes rīkojumus veica gandrīz 80 investori no 18 dažādām Eiropas valstīm.

"Luminor" plāno turpināt nodrošināto obligāciju emisiju, pievienojot obligāciju seguma portfelim Lietuvas un Latvijas aktīvus. Sākotnējo obligāciju izdošana ir balstīta uz Igaunijas aktīviem. Tiesību akts, kas dod iespēju emitēt nodrošinātās obligācijas saskaņā ar Igaunijas likumdošanu, Igaunijā stājās spēkā 2019. gada martā. Ņemot vērā Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes veikto novērtējumu, 2019. gada 19. decembrī Eiropas Centrālā banka izsniedza "Luminor" licenci nodrošināto obligāciju emitēšanai. "Luminor" ir pirmā banka Baltijas valstīs, kas saņēmusi šādu licenci.

"Luminor" valdes priekšsēdētājs Erki Rāzuke norāda, ka, uzsākot nodrošināto obligāciju izdošanu, banka veikusi būtisku pavērsienu Baltijas finanšu tirgu attīstībā. Tas nozīmē, ka tā spērusi vēl vienu svarīgu soli, lai nostiprinātu "Luminor" kā spēcīgu Baltijas reģiona banku vietējiem uzņēmumiem un mājsaimniecībām.

"Plašā investoru interese par tirgiem, kas ierasti tiek uztverti izaicinoši, galvenokārt parāda uzticēšanos Baltijas valstu ekonomikai, jaunizveidotajai nodrošināto obligāciju sistēmai un "Luminor" bankai, kā arī atspoguļo vietējā mājokļu tirgus stabilitāti. Šī ir pirmā reize, kad uzņēmums Baltijā var aizņemties ar negatīvām procentu likmēm," uzsver Rāzuke. ""Luminor" ir sasniedzis izaugsmes stadiju, un mēs plānojam kļūt daudz aktīvāki tirgū, īpaši mājokļu kreditēšanas jomā. Obligāciju izdošana sniedz mums pieeju ļoti konkurētspējīgam finansējumam."

Starptautiskā reitingu aģentūra "Moody's" 2020. gada 13. janvārī piešķīra "Luminor" bankai provizorisko (P) reitingu Aa1 ar hipotēkām nodrošinātajām obligācijām. Šobrīd tas ir augstākais obligācijām saņemtais kredītreitings Baltijas valstīs.

2019. gada "Luminor" ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar 940 tūkstošiem klientu, 2500 darbiniekiem un 16,6% tirgus daļu noguldījumos un 18,7% tirgus daļu kreditēšanā 2019. gada ceturtā ceturkšņa beigās. "Luminor" pašu kapitāls veido 1,6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 19,7%.