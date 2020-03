'Luminor' izstrādājis jaunu rīku tiešsaistes tirgotājiem

Banka "Luminor" ievieš jaunu tiešsaistes risinājumu – e-komercijas savienojumu, kas ļaus tirgotājiem ērtā veidā saņemt maksājumus no pircējiem interneta vidē. Vienlaikus klientiem tas atvieglos pirkumu apmaksu, jo būs viegli izvēlēties sev piemērotāko maksājumu veikšanas veidu. Tas uzņēmējiem dos arī iespēju turpināt savu biznesu attālināti Covid-19 izplatību ierobežojošu noteikumu dēļ, portālu "Delfi" informēja "Luminor" vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.

Viņa norāda, ka šobrīd šāds risinājums var ļoti noderēt tiem tirgotājiem, kuriem jāpārorientējas uz tiešsaistes pārdošanu, lai varētu turpināt savu biznesu.

"Esam gandarīti, ka varam piedāvāt savu jauno risinājumu gan lielajiem komersantiem, gan jaunuzņēmumiem, turklāt ņemot vērā ārkārtas stāvokli, to nodrošināsim līdz augusta beigām bez komisijas maksas," norāda Gabrilovica. Bez komisijas maksas pakalpojums būs pieejams vien tiem uzņēmumiem, kuru darījumu apjoms nepārsniedz 100 tūkstošus eiro mēnesī.

Ja līdz šim uzņēmējiem bija jāslēdz līgumi ar vairākām bankām, lai to klienti varētu ērti norēķināties dažādos veidos, tad "Luminor" jaunais risinājums procesu atvieglos. Pēc "vienas pieturas" principa šis risinājums tirgotājam palīdzēs nodrošināt nemainīgu klientu pieredzi – maksājums tiks izveidots automātiski, un pircējam tas būs jāapstiprina tāpat kā līdz šim. Savukārt tirgotājs nekavējoties saņems informāciju par veiksmīgu apmaksu un uzreiz varēs sniegt savu pakalpojumu.

"Luminor" risinājums ļauj tirgotājam saņemt maksājumus no "Luminor", "Swedbank" un "SEB" banku kontu īpašniekiem, kā arī no "Visa" un "Mastercard" kartēm. Tuvākajā laikā tiks pievienoti un pieņemti maksājumi arī no bankas "Citadele", bet nākotnē plānots apsvērt arī citu banku pievienošanu.

Jaunais risinājums ir piemērots kā maziem, tā lieliem tiešsaistes tirgotājiem, vienlaikus nodrošinot spraudņus populārākajām tiešsaistes tirdzniecības platformām, piemēram, "WooCommerce", "Opencart", "Shopify", "Magento", ko biežāk izmanto mazāki mazumtirgotāji. Tas nozīmē, ka nelielu e-veikalu īpašnieki paši bez papildu IT atbalsta varēs uzsākt lietot maksājumu veikšanas pakalpojumu.

"Luminor" pakalpojums jau kādu laiku ir pieejams Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem un šobrīd ieviests arī Latvijā. Pakalpojums izstrādāts Atvērtās sadarbības platformas (Open Banking) ietvaros un piemērots ne tikai mazumtirgotājiem, bet jebkuram uzņēmumam, kurš veic pārdošanu tiešsaistē. Tam pieteikties iespējams "Luminor" bankas mājaslapā.