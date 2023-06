'Luminor' noslēdz jaunu obligāciju emisiju 300 miljonu eiro vērtībā

"Luminor" ir noslēgusi jaunu nenodrošināto obligāciju emisiju 300 miljonu eiro apmērā ar četru gadu termiņu, kā arī atpirkusi esošos vērtspapīrus 237,8 miljonu eiro vērtībā.

Darījumi, kas tika pabeigti 8. jūnijā, ir saskaņā ar "Luminor" bankas izaugsmes stratēģiju, stiprinās atbilstību minimālajām atbilstošo saistību prasībām (MREL) un uzlabos saistību struktūru, skaidro bankas pārstāvji.

“Esam spēruši nozīmīgu soli, lai izpildītu nākotnes normatīvās prasības, vienlaikus uzlabojot mūsu saistību struktūru un stiprinot investoru bāzi,” norāda "Luminor" bankas finanšu direktors Palle Nordals.

Šī gada 30. maijā "Luminor" pārstāvji tikās ar investoriem no Eiropas valstīm, un pēc pozitīvu atsauksmju un intereses par jaunu obligāciju laidienu saņemšanas veica obligāciju emisiju.

Jaunajā obligāciju emisijā Luminor saņēma pirkšanas rīkojumus no vairāk nekā 60 investoriem 20 valstīs. "Luminor" jauno vērtspapīru kupona likme noteikta 7,75% apmērā. Investoru rīkojumi no Apvienotās Karalistes veidoja trešdaļu no kopējā portfeļa, un augsts pieprasījums bija vērojams arī no investoriem Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs.

Interese bija arī no investoriem, kuri vēlējās pārdot savā īpašumā esošās "Luminor" obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir 2024. gadā.

Obligācijas, kuras var atmaksāt gadu pirms dzēšanas termiņa un kuras reitingu aģentūra "Moody’s" novērtējusi ar "Baa1" reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar "Luminor" Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu un Nodrošināto obligāciju programmu. "Luminor Markets" abos emisijas darījumos bija vadošais emisijas organizētājs.