'Luminor' piešķir miljonu eiro SIA 'Rukši' saimniecības modernizēšanai

"Luminor" banka piešķīrusi vienu miljonu eiro finansējumu bioloģiskajai šķirnes gaļas liellopu audzēšanas saimniecībai SIA "Rukši" liellopu barības novietņu būvniecībai un ceha pārbūvei. Plānots, ka jaunais gaļas pārstrādes cehs varēs realizēt visus savā saimniecībā izaudzētos jaunlopus, ziņo bankas pārstāvji.

Ar saņemto "Luminor" bankas finansējumu SIA "Rukši", kas galvenokārt nodarbojas ar gaļas liellopu šķirņu audzēšanu, veiks pārstrādes rūpniecības pārbūvi, tajā izveidojot kautuvi un gaļas pārstrādes cehu. Vienlaikus aizdevums palīdzēs pabeigt liellopu barības novietnes būvniecību divtūkstošu kvadrātmetru platībā. Atlikusī summa tiks izmantota uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

"Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes jaunākajiem datiem redzam, ka 2020. gads liellopu audzētājiem bijis veiksmīgs - tā laikā 2,3 reizes pieaudzis vidējais liellopu skaits vienā saimniecībā. Tāpat palielinājies atbalsts ciltsdarba liellopu audzētājiem un to veiktajām aktivitātēm ganāmpulka labturības paaugstināšanā. Esam gandarīti atbalstīt SIA Rukši to turpmākajā attīstībā, pilnveidojot to rīcībā esošās ēkas un uzlabojot mājlopu dzīves apstākļus. Uzņēmuma paraugs būs arī iedrošinājums citām saimniecībām, balstoties uz augošo ganāmpulka apjomu, izmantot arī mūsu piedāvājumu tehniskā nodrošinājuma vai ražošanas ēku modernizēšanā, saka Ilze Zoltnere, "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja.

SIA "Rukši" ganāmpulku veido 750 liellopi, no kuriem 250 ir zīdītājgovis un septiņi vaislas buļļi, savukārt pārējo ganāmpulku sastāda dažāda vecuma un dzimuma jaunlopi, kas paredzēti nobarošanai vai pēcnācēju radīšanai. Uzņēmums ieguvis šķirnes saimniecības statusu un tajā tiek iegūti augstvērtīgi Herefordas tīršķirnes liellopi. Papildu liellopu audzēšanai un to gaļas tirdzniecībai liellopu gaļas patērētājiem, SIA "Rukši" apsaimnieko arī 700 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes, bet 2016. gadā saņēma bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu.

"Šobrīd esam piektā lielākā gaļas liellopu audzētava Latvijā un "Luminor" sniegtais atbalsts ļaus mums optimizēt resursus un ēkas, pārvēršot teritorijā esošo piena pārstrādes cehu par ražošanas ēku ar īsu produkcijas kustības ceļu. Plānots, ka pielāgotais cehs ļaus saimniecībai paplašināties un realizēt savus bioloģiskos gaļas liellopus kā arī sniegt kaušanas un pārstrādes pakalpojumus citām bioloģiskajām saimniecībām. Savukārt nepieciešamie apgrozāmie līdzekļi būs vērtīgs papildinājums mūsu tālākajā attīstībā, tos ieguldot produkcijas pilnveidošanā un saimniecības attīstībai," saka SIA "Rukši" valdes loceklis Pers Winge Petersens.