'Luminor' uzņēmumiem atvērs norēķinu kontus attālināti

Turpinot bankas pakalpojumu digitalizāciju un pielāgošanos ārkārtējās situācijas apstākļiem, sākot ar šī gada oktobri uzņēmēji varēs atvērt "Luminor" jaunu norēķinu kontu attālināti no jebkuras vietas pasaulē. Līdz šim konta izveide bez bankas filiāles apmeklējuma tika piedāvāta tikai privātpersonām un uzņēmumiem, kas ir esošie bankas klienti, tāpēc jaunais risinājums atvieglos konta atvēršanu laikā, kad ir ieteicams samazināt klātienes tikšanās, norāda bankas pārstāvji.

"Pandēmija būtiski veicināja daudzu pakalpojumu digitalizāciju un pāreju uz tiešsaistes darbību, kas ir būtiska laika ekonomija mūsu klientiem. Jau pāris gadus lielāko daļu bankas ikdienas pakalpojumus saviem klientiem piedāvājām digitāli. Gan no esošajiem, gan jauniem bankas klientiem - uzņēmējiem, pērn novērojām nemainīgi lielu interesi par jaunu norēķinu kontu atvēršanu. Visbiežāk jaunus kontus atver mazie un vidējie uzņēmumi, kas veido gandrīz 85% no visiem atvērtajiem Luminor norēķinu kontiem juridiskām personām," stāsta "Luminor" biznesa attīstības vadītāja Baltijā Jekaterina Ziniča un norāda, ka pāreja uz attālinātu konta atvēršanu ir pašsaprotams mūsdienu digitāls risinājums, kas mūsu klientiem radīs papildu ērtības un ietaupīs laiku, jo visas nepieciešamās darbības iespējams veikt pilnībā attālināti no jebkuras vietas pasaulē.

Jaunais risinājums ļauj veikt klienta identifikāciju attālināti, izmantojot vairāku līmeņu pārbaudes, tostarp automatizētu klienta datu un dokumentu pārbaudi datu bāzēs un reģistros. Tāpat tiek veikta normatīvajos aktos paredzētā klienta biometrisko datu apstrāde. Attālinātā konta atvēršana "Luminor" bankā būs pieejama Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru paraksttiesīgajām personām ir iespēja parakstīt pieteikumu ar Smart-ID ar kvalificētu elektronisko parakstu (drīzumā arī ar eID elektronisko parakstu). Pēc pieteikuma saņemšanas ar uzņēmuma pārstāvi sazinās bankas darbinieki, lai atbilstoši katra klienta vajadzībām izveidotu uzņēmumam piemērotāko pakalpojumu klāstu. Gadījumos, ja paraksttiesīgā persona vēl nav "Luminor" bankas klients, papildus tiek veikta attālinātā identifikācija ar videozvana starpniecību.

Arī gadījumos, kad uzņēmuma biznesa apjomi pieaugs un būs nepieciešami papildu produkti - klients sev nepieciešamos pakalpojumus varēs pieteikt attālināti, un klātienes filiāles apmeklējums vairs nebūs nepieciešams.

2021. gada septembrī veiktajā "Luminor" bankas aptaujā* 34% mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā norādīja, ka nākamajā gadā plāno savas uzņēmējdarbības attīstību un paplašināšanu. Savukārt 13% akcentēja, ka to tālākās darbības pilnveidošanai tiks piesaistīti arī papildu līdzekļi - aizdevums un attiecīgi, iespējams, būtu nepieciešama arī jauna norēķina konta atvēršana.

Attālināto servisu palīdz nodrošināt "Luminor" bankas partneris Ondato UAB, kas atbild par klientu identifikāciju un datu sinhronizēšanu ar ārējām datu bāzēm. "Digitalizācija ir viens no galvenajiem soļiem, ko finanšu iestāde var veikt, lai kļūtu konkurētspējīgāka un ērtāka saviem klientiem. Lai gan "zini savu klientu" principu ieviešanu nereti uzskata par piespiedu kārtā uzliktu papildu pienākumu biznesam, tā var būt arī lieliska iespēja padarīt uzņēmuma ikdienas procesus daudz efektīvākus. Mēs esam priecīgi nodrošināt "Luminor" ar moderniem risinājumiem, kas uzlabos attālināto procedūru drošību un kvalitāti," saka "Ondato" izpilddirektors Liudas Kanapienis.

2020.gada sākumā, pirms pandēmijas, "Luminor" banka ieviesa līdzīgu inovatīvu risinājumu arī privātpersonām, kas piedāvā iespēju kļūt par bankas klientu, veicot visas nepieciešamās darbības pilnībā attālināti.