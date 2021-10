Mājokļa kredītu iespējams saņemt attālināti – kā sagatavoties sarunai ar banku?

Neatkarīgi no klātienes tikšanās ierobežojumiem, šobrīd turpinās liela iedzīvotāju aktivitāte mājokļu tirgū, un arī "Luminor" bankas aptauja liecina, ka pandēmijas laikā gandrīz trešdaļa Latvijas valstu iedzīvotāju pieņēmuši lēmumu iegādāties savu mājokli.

"Luminor" eksperti atgādina, ka hipotekārā kredīta noformēšana ir pilnībā iespējama attālināti, tāpat arī notāra un zemesgrāmatas nodaļas apmeklējums klātienē nav nepieciešams.

Pastāv uzskats, ka vizītē uz banku jādodas tikai tad, kad atrasts potenciālais mājoklis, taču patiesībā konsultācija par mājokļa iegādi vēlama jau brīdī, kad tiek apsvērta iespēja iegādāties savu vēlamo dzīvesvietu neatkarīgi no tā, vai tas ir pirmais, vai nākamais mājokļa kredīts. Konsultācijas laikā iespējams noskaidrot sev bankā pieejamo finansējuma apmēru, līdz ar to atvieglojot arī mājokļa meklēšanas procesu un koncentrējoties uz īpašumiem konkrētā cenu kategorijā.

Kā sagatavoties pirmajai konsultācijai?

Konsultācijas par kredīta ņemšanu mājoklim ir bez maksas, un to skaits nav ierobežots. Pirmā konsultācija parasti aizņem līdz 40 minūtēm. Tās galvenais mērķis ir palīdzēt noskaidrot plašāku informāciju par personas kredīta iespējām, kā arī iepazīties ar mājokļa iegādes soļiem un aptuveno laiku katra soļa veikšanai. Pēc pieteikuma saņemšanas ar klientu sazināsies speciālists, lai vienotos par konsultācijai vēlamo laiku, saziņas formātu un norisi, tāpat kā nepieciešamajiem dokumentiem. Piemēram, uz attālināto tikšanos ieteicams sagatavot savu konta izdruku par pēdējiem 6 mēnešiem, kas ļaus konsultantam noteikt katra personīgo finansiālo situāciju, taču pirmās konsultācijas laikā tas nav obligāti.

"Konsultācija bankā par pieejamo aizdevuma apjomu un citām formalitātēm ir svarīgs pirmais solis, plānojot jauna mājokļa iegādi. Lai klientiem atvieglotu sagatavošanos sarunai un palīdzētu ietaupīt laiku, esam apkopojuši padomus, ko vēlams pārrunāt ar bankas konsultantu," norāda Kaspars Sausais, "Luminor" mājokļu kreditēšanas eksperts.

Izzini savas finansiālās iespējas

Pirmās konsultācijas laikā klientu pamatjautājumi ir saistīti ar finansēm – kopējo pieejamo aizņēmuma apjomu, kredīta atmaksas termiņiem un procentu likmēm. Situācijas mēdz būt ļoti dažādas: vienā gadījumā klients varēs atļauties segt divus kredītmaksājumus, bet citā gadījumā vispirms tomēr būs jāpārdod esošais mājoklis, pirms iegādāties jaunu. Vienlaikus tiek apspriests pirmās iemaksas jautājums, atsaucoties uz personai pieejamo aizdevuma summu, un risinājumiem gadījumos, kad ienākumi ir pietiekami, taču pietrūkst līdzekļu pirmajai iemaksai. Viens no tiem ir "Altum" piedāvātās mājokļa garantijas jaunajiem speciālistiem vai "Balsts" subsīdija daudzbērnu ģimenēm, ko jau aktīvi izmanto mūsu klienti.

Noskaidro nepieciešamos dokumentus un papildu izmaksas

Tikpat svarīgi ir apzināt visus nepieciešamos dokumentus kredīta saņemšanai un ar to saistītās izmaksas. Vērtīgi jautāt arī par termiņu, kurā tiek izskatīts pieteikums hipotekārajam kredītam. Jārēķinās arī to, ka darījumu noslēgšana un visas dokumentācijas sakārtošana aizņems laiku. Vidēji mājokļa iegādes process ar hipotekārā kredīta palīdzību var aizņemt no mēneša līdz pusotram, iekļaujot gan vērtējuma iegūšanu, hipotekārā kredīta līguma parakstīšanu un īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā. Lai izvairītos no pārsteigumiem un saprastu papildu izmaksas, konsultācija ir īstais brīdis, kad uzdot jautājumus par citiem iespējamajiem nosacījumiem, kas var tikt ietverti aizdevuma saņemšanai. Piemēram, notāra izmaksām vai nodevām īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Esi tālredzīgs!

Pēc kredīta saņemšanas un mājokļa iegādes jābūt lietas kursā par izmaiņām, piemēram, remontdarbiem, pārbūvēm vai citām darbībām, kas maina telpas plānojumu, kuras nepieciešams saskaņot ar banku. Nepieciešamos remontdarbus un to aptuvenās izmaksas vēlams saprast pirms iekārtošanās jaunajā mājoklī. Kāds būs mājokļa iekārtojums, mēbelējums, sadzīves tehnika – arī šie izdevumi ir savlaicīgi jāapsver – vai tos iekļaut nepieciešamajā finansējumā no bankas vai tos segsiet paši. Līdzīgi jāsaprot rīcības plāns, ja iegādāto īpašumu plāno pārdot – vai un kā tas ir iespējams un kas notiks ar jau atmaksāto kredīta daļu un pārējo aizdevuma summu.

"Pēc mājokļa iegādes būtiski arī apzināt potenciālos riskus – nelaimes gadījumus un zādzības, no kā īpašums būtu jāpasargā. Arī par tiem un pieejamajiem drošības risinājumiem mājoklim varēs pastāstīt bankas konsultants," papildina Sausais.