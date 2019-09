Maksātnespēja vai tiesiskā aizsardzība: kā likumiski atrisināt finanšu grūtības

Situācijās, kad fiziska vai juridiska persona ir nonākusi finansiālās grūtībās un vairs nespēj kārtot savas saistības, Latvijas Republikas tiesību akti paredz procedūras, kas ļauj tiesiski korekti atrisināt finansiālās grūtības, atjaunojot uzņēmuma maksātspēju, ja tas ir objektīvi iespējams, vai arī uzņēmumam vai privātpersonai atbrīvoties no saistībām maksātnespējas procesā, informē Maksātnespējas kontroles dienests.

Risināt finansiālās grūtības ir iespējams gan neiesaistot tiesu (uzņēmuma parādu ārpustiesas restrukturizācija), gan tiesas apstiprinātā procesā (tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, juridiskās personas maksātnespējas process un fiziskās personas maksātnespējas process).

Jau vēstīts, ka pagājušajā gadā turpinājis sarukt ierosināto maksātnespējas procesu skaits, liecina "Lursoft" apkopotā informācija par situāciju maksātnespējas jomā 2018.gadā. Statistikas dati rāda, ka 2018. gadā ierosināts 1 871 maksātnespējas process, kas ir par 11,70% mazāk procesu nekā 2017. gadā. Ierosināto tiesiskās aizsardzības procesu skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī, bet ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu skaits sarucis no 11 procesiem 2017. gadā līdz 3 procesiem pērn.

Lai gan pērn samazinājies, arī 2018. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, saglabājies ierosināto fizisko personu maksātnespējas procesu skaita pārsvars pār juridisko personu procesiem. "Lursoft" statistikas dati liecina, ka pagājušajā gadā maksātnespēja pasludināta 1 279 fiziskām personām. Tas veido attiecīgi 68,36% no kopējā maksātnespējas procesu skaita, kas ierosināti 2018. gadā. Gada laikā to skaits sarucis par 16,46%. Juridiskajām personām ierosināti 592 maksātnespējas procesi, un to vidū visvairāk procesu reģistrēts tieši būvniecības sektorā strādājošajiem uzņēmumiem.

Jāatgādina, ka 2019. gads maksātnespējas jomā sākās ar izmaiņām. Līdz ar jauno gadu spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu", kas nosaka, ka maksātnespējas administratoru rinda vairs netiek publicēta un nav redzama arī pašiem administratoriem.

Portāls "Delfi" aicina aplūkot, kā juridiski korekti Latvijā iespējams risināt finanšu grūtības gan uzņēmumiem, gan fiziskām personām, izmantojot valstī pieejamos rīkus.