Maksātnespējas administrators: panākts spriedums par 54,7 miljonu piedziņu par labu 'PNB bankas' kreditoriem

“PNB bankas” maksātnespējas administrators Vigo Krastiņš panācis labvēlīgu spriedumu Londonas starptautiskajā šķīrējtiesā prasībā pret bankas akcionāriem Tamrazu, Faijadu, Baklini, Omrezu un Mgalobvičili par kopējo summu vairāk nekā 54,7 miljoni eiro. Šobrīd turpinās tiesvedības citās valstīs, lai panāktu tiesas sprieduma reālu izpildi un naudas atgūšanu par labu “PNB bankas” kreditoriem, informē Krastiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šī prasība bija viena no lielākajām "PNB" prasībām naudas izteiksmē, kas arī paredzēja sarežģītu tiesvedību, tāpēc esam gandarīti, ka izdevies panākt pirmo pozitīvo soli naudas atgūšanas procesā kreditoru labā. Tomēr, lai šo summu faktiski atgūtu, šobrīd turpināsies tiesvedības procesi citās valstīs, lai panāktu sprieduma izpildi un naudas faktisko atgūšanu no bankas akcionāriem," skaidro Krastiņš.

Saskaņā ar maksātnespējas administratora sniegto informāciju "prasība pret bankas akcionāriem radās, kad 2019. gada vasarā iepriekšējais bankas vairākuma akcionārs Grigorijs Guseļņikovs kopā ar saviem ģimenes locekļiem pārdeva tiem piederošo bankas akciju vairākumu vairākiem investoriem: Maiklam Faijadam (Michael Fayad), Džordžam Mgalobličvili (George Mgaloblichvili), Markam Omrezam (Marc d'Hombres), Antoīnam Baklīni (Antoine Baaklini) un Rodžeram Tamrazam (Roger Tamraz)".

"Vienlaikus ar akciju pārdošanas darījumu tika noslēgti arī cesijas līgumi, kas paredzēja vairāku bankas prasījuma tiesību pret tās parādniekiem nodošanu minētajiem jaunajiem akcionāriem. Tomēr, ja iepriekš šīs prasījuma tiesības bija nodrošinātas ar ķīlām, tad pēc cesijas līgumu noslēgšanas jaunie akcionāri ķīlas savu saistību izpildes nodrošināšanai tā arī neiedeva un, protams, samaksu par iegūtajām prasījuma tiesībām arī neveica. Turklāt līdz ar cesijas līgumiem jaunie akcionāri apņēmās veikt iemaksas bankas kapitālā, tomēr arī šīs saistības netika pildītas. Līdz ar to 2020. gada rudenī "PNB bankas" maksātnespējas administrators vērsās Londonas starptautiskajā šķīrējtiesā pret jaunajiem akcionāriem par viņu no minēto cesijas līgumu izrietošo saistību izpildi. 2022. gada maijā banka ir saņēmusi labvēlīgu spriedumu no Londonas starptautiskās šķīrējtiesas, apmierinot tās prasījumu pilnā apmērā un piedzenot no akcionāriem tās naudas summas, ko katrs no viņiem līdz ar cesijas līgumiem bija apņēmies bankai samaksāt," informē Krastiņš.

Kopš 2019. gada, kad tika pieņemts lēmums par "PNB bankas" maksātnespējas procesa uzsākšanu, maksātnespējas administrators esot veicis vēl arī citas darbības naudas līdzekļu atgūšanai kreditoru labā un kopumā atmaksājis bankas lielākajam prioritārajam kreditoram – Noguldījumu garantiju fondam, 135 miljonus eiro.

"PNB bankas" darbība tika apturēta 2019. gada 15.augustā, bet 12. septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludināja "PNB banku" par maksātnespējīgu. Par bankas maksātnespējas procesa administratoru tika iecelts Vigo Krastiņš. "PNB bankas" darbība tika apturēta, lai nepieļautu bankas līdzekļu aizplūšanu.

Eiropas Centrālā banka kā "PNB bankas" tiešais uzraugs 2019. gada 15. augustā nolēma atzīt "PNB banku" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās, savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt "PNB bankas" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu.