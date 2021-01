'Mastercard' plāno palielināt komisijas maksas ES uzņēmumiem, kas tirgojas ar Lielbritāniju

Kredītkaršu gigants "Mastercard" plāno būtiski palielināt komisijas maksu, ko tas iekasē no ES tirgotājiem, kad Apvienotās Karalistes karšu turētāji no tiem tiešsaistē iegādājas preces un pakalpojumus, vēsta BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā ir radījis bažas, ka varētu pieaugt cenas gadījumā, ja tirgotāji izvēlētos segt šīs izmaksas, it īpaši tām precēm, kas nav pieejamas no Apvienotās Karalistes mazumtirgotājiem. Tas var ietekmēt darījumus ar aviosabiedrībām, viesnīcām, automašīnu īri un citiem uzņēmumiem, kas atrodas ES.

"Mastercard" šo lēmumu skaidro ar Apvienotās Karalistes lēmumu pamest ES. Kompānija norādījusi, ka tiks ietekmēta tikai tirdzniecība tiešsaistē un ka "praksē" Apvienotās Karalistes patērētāji nemanīs šīs izmaiņas. Izmaiņas ietekmē "savstarpējās apmaiņas" maksas, ko "Mastercard" pielieto lielo banku vārdā, lai to klienti varētu izmantot savus maksājumu tīklus. No oktobra "Mastercard" plāno palielināt šo komisijas maksu no 0,3% par katru darījumu līdz 1,5%. Jāatgādina, ka ES 2015. gadā ieviesa šādu maksu ierobežojumu pēc tam, kad radās bažas, ka šādā veidā tiek palielinātas cenas patērētājiem un netaisnīgi noslogoti uzņēmumi.

Lielbritānijas patērētāji katru gadu veic desmitiem miljardu mārciņu lielus pirkumus no Eiropas tirgotājiem ar kredītkartēm vien, un "Mastercard" komisijas maksu palielinājums ietekmēs lielāko daļu. Pieaugums var būt salīdzinoši neliels, bet tas ir būtisks laikā, kad Lielbritānijas mazumtirgotāji var saskarties ar papildu pārbaudēm un dokumentāciju (lielākas izmaksas) par precēm, kas tiek ievestas Apvienotajā Karalistē. Tā kā Covid-19 ierobežojumi radījuši savus izaicinājumus, uzņēmumi, it īpaši mazie, var būt spiesti pārnest šīs izmaksas uz pircējiem.

Un te nav runa tikai par precēm, kas fiziski šķērso robežas. Piemēram, maksājumus par lielāko daļu preču, kas iegādātas "Amazon" Apvienotajā Karalistē, apstrādā Luksemburgas uzņēmums. Tā kā komisijas maksu pieaugums nav gaidāms pašos tuvākajos mēnešos, starptautiskie uzņēmumi var meklēt veidus, kā pārklasificēt pārdošanas apjomus, lai izvairītos no izmaksām.

BBC norāda, ka "Mastercard" īsteno šo komisijas maksu paaugstinājumu tikai tāpēc, ka Lielbritānijā vairs nav saistoši ES noteiktie ierobežojumi. Bankas, kas saņem komisijas maksas, iepriekš ir teikušas, ka tās tiek ieguldītas tādās jomās kā karšu drošība un inovācija. Tomēr šoreiz tirdzniecības organizācija, kas tās pārstāv, ir atteikusies komentēt šo pieaugumu. Tomēr "Mastercard" norāda, ka kopš "Brexit" pārejas perioda beigām ierobežojums vairs neattiecas uz daudziem maksājumiem starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ, tostarp arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju). "Tā kā Apvienotā Karaliste izstājas no EEZ, "Mastercard" pielāgos kartēm no Apvienotās Karalistes savstarpējās apmaiņas likmes, ko tā piešķīra Eiropas Komisijai 2019. gadā darījumiem ar ārpus EEZ esošām kartēm," sacījis uzņēmums. "Praksē izmaiņas piedzīvos tikai EEZ komersanti, kas veic e-komercijas pārdošanu Apvienotās Karalistes karšu turētājiem."

Parlamenta grupas par taisnīgu banku biznesu priekšsēdētājs Kevins Hollinreiks norādīja "Financial Times", ka "tas ir oportūnisms". "CMSPI" galvenais ekonomists Kalums Godvins atzina, ka lidsabiedrības, viesnīcas, automašīnu īres un ceļojumu kompānijas skars šis solis. "Tas notiks jebkurā gadījumā, kad patērētājs būs Apvienotajā Karalistē un komersants ES." Viņš piebilda, ka pandēmijas dēļ daudzi uzņēmumi šajās nozarēs jau cīnās par izdzīvošanu.

"Visa", kas ir "Mastercard" lielākā sāncense, nav paziņojusi par plāniem mainīt savas komisijas likmes, bet atklāja "Financial Times", ka tā turpina šo jautājumu pārskatīt.

Apvienotās Karalistes un ES uzņēmumi jau saskaras ar papildu izmaksām un kavējumiem saistībā ar 1. janvārī ieviestajiem noteikumiem par tirdzniecību pēc "Brexit". Daži ES eksportētāji jau ir pārtraukuši piegādes Apvienotajai Karalistei jaunu ar PVN saistītu maksājumu dēļ. Tajā pašā laikā Apvienotās Karalistes patērētāji, kas iegādājušies preces no uzņēmumiem, kuri atrodas ES, ir saskārušies ar ievērojamiem maksājumiem, lai segtu muitas nodevas, nodokļus un administrēšanu.