Mazlietota auto iegādei cilvēki atvēl aptuveni 13 700 eiro, jauna auto iegādei – virs 21 000 eiro

Pērn par vairāk nekā trešdaļu jeb 34% pieaudzis pieprasījums pēc finansējuma gan jauno, gan mazlietoto automašīnu segmentos, liecina "Swedbank" līzinga dati.

Starp populārākajiem jaunajiem auto pērn ierindojas "Toyota", "Škoda" un "Hyundai" markas automobiļi, savukārt mazlietotu auto segmentā – "BMW", "Volkswagen" un "Volvo". Vidējā finansējuma summa, ko cilvēki atvēl mazlietota auto iegādei ir aptuveni 13 700 eiro, bet jauna auto iegādei tā pārsniedz 21 tūkstoti eiro. Katrs ceturtais jaunais finansētais auto bija videi draudzīgāks jeb ar zemu vai vidēju CO2 emisiju (līdz 130 g CO2/ km).

"Arvien vairāk cilvēku visā pasaulē ar saviem pirkumiem un rīcību "balso" par tīrāku un ilgtspējīgāku vidi, ņemot vērā globālās klimata pārmaiņas. Šādas tendences nebūt nav novērojamas tikai lielākajos tirgos, bet arī pie mums Latvijā. Tā, piemēram, pērn videi draudzīgo auto iegādē vērojām pat četras reizes lielāku pieprasījuma pieaugumu, salīdzinot ar 2020. gadu. Ņemot vērā, ka drīzumā paredzēts uzsākt valsts atbalsta programmu gan jaunu, gan lietotu elektroauto un hibrīdauto iegādei, paredzams, ka drīzumā varēsim vērot vēl lielāku pieaugumu tieši šajā auto segmentā," komentē Sergejs Romaņuks, "Swedbank" auto finansēšanas jomas vadītājs.

Kopumā ar "Swedbank" finansējumu pērn Latvijā uz ceļiem sāka ripot par 550 vairāk videi draudzīgo auto, no kuriem 133 bija ar elektrodzinēju, tai skaitā arī Plug-in hibrīdi. Starp populārākajiem elektroauto ierindojās "BMW i3", "Nissan Leaf" un "Škoda Enyaq".

Vērtējot pieprasītākos automašīnu tipus, bankas pārstāvji izceļ nemainīgi lielo pieprasījumu pēc tā saucamajiem kompaktajiem krosoveriem (neliela un vidēja izmēra apvidus auto). Šie auto veido 51% no visām auto līzingā iegādātajām jaunajām un mazlietotajām automašīnām. Pieprasītākie auto šajā nišā ir "Toyota Rav4", "Škoda Kodiaq" un "VW Tiguan". Savukārt mazo un vidējo auto nišā pircēji šogad visbiežāk izvēlējušies "Toyota Corolla", "Škoda Octavia" un "VW Golf".

Interesanti, ka jauno auto segmentā lielākā daļa jeb 77% iegādāto auto bija ar benzīna dzinēju, 16% ar dīzeļa un 4% elektro, turpretī mazlietoto auto segmentā aizvien dominē dīzeļdzinēji (67%).

"Kopumā pērn iedzīvotāji biežāk izvēlējās iegādāties jaunu auto no salona (59%), taču jauno auto iegādes darījumu īpatsvars kopš 2019.gada samazinās, bet pieaug pieprasījums pēc lietotiem auto. Tas skaidrojams ar jauno auto ražošanai nepieciešamo komponenšu trūkumu un līdz ar to arī ilgāku ražošanas un piegādes laiku, kas nereti bijis izšķirošs lēmuma pieņemšanā par labu mazlietotam auto. Tas savukārt ietekmējis arī lietoto auto cenas – tās kļuvušas augstākas, jo šajā tirgū nonāk mazāk auto, nekā citkārt. Attiecīgi pērn izsniegtā līzinga apmērs auto iegādei arī pieaudzis teju par 10%. Jāatzīmē, ka pašlaik no pasūtīšanas brīža līdz jaunā auto saņemšanai var nākties gaidīt no sešiem līdz pat deviņiem mēnešiem," norāda Romaņuks.