'Mintos' veic 'pavasara tīrīšanu' un plāno sākt sadarbību ar jauniem uzņēmumiem

Šogad finanšu tehnoloģiju kompānija "Mintos" mainījusi fokusu uz uzņēmumiem, kuri redz uzņēmumu kā nozīmīgu un tajā pašā laikā sabalansētu finansējuma avotu, informē kompānijas "Mintos" pārstāve Diāna Dzene.

"Jau aizvadītajā gadā kompānija savstarpēji vienojās ar pieciem uzņēmumiem par sadarbības pārtraukšanu vai iepauzēšanu. Tāpat ar "Capitalia" - sadarbības partneri, kas nomainījis biznesa stratēģiju, esam kopīgi nonākuši pie lēmuma par tā iziešanu no platformas. Tā ir kā pavasara tīrīšana gan no mūsu, gan no sadarbības partneru puses, sakārtojot lietas. Ar ikvienu no sadarbības partneriem lēmumi par sadarbības pārtraukšanu ir abpusēji un nevienā gadījumā tas nenozīmē, ka kāds pamet "Mintos"," stāsta Dzene.

Tuvāko nedēļu laikā "Mintos" plāno pārtraukt sadarbību ar vēl dažiem mazākiem uzņēmumiem vai konkrētiem uzņēmumu tirgiem, jo saskata, ka investoriem no tā nav liela pienesuma. Tikmēr, šī gada otrajā ceturksnī plānots noslēgt sadarbību ar jauniem uzņēmumiem, kas piedāvās investoriem plašākas ieguldījumu iespējas gan jau esošajos "Mintos" tirgos, gan arī jaunos.

"Investoriem tas nozīmē lielāku aizdevumu apjomu un līdz ar to - lielākas diversifikācijas iespējas. Tas nenozīmē, ka uzreiz pārtraucam sadarbību ar visiem mazāku apjomu uzņēmumiem. Taču ar tiem, kas dažādu biznesa apsvērumu dēļ izlēmuši samazināt aizdevumu piedāvājumu līdz minimumam vai paņemt pauzi to piedāvājumā, esam abpusēji vienojušies kā pārtraucam sadarbību, lai varam fokusēties uz biznesa prioritātēm un pakalpojumiem, kur varam sniegt investoriem gan plašāku ieguldījumu klāstu, gan arī minēto diversifikācijas iespēju, tādējādi mazinot zināmus ieguldījumu riskus," saka Dzene.