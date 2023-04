'Moller Auto' grupas uzņēmums sāk apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanu Latvijā

Latvijas Bankas apdrošināšanas brokeru reģistrā ir reģistrēta SIA "Moller Auto Insurance Services" un turpmāk tā nodrošinās apdrošināšanas brokera pakalpojumus auto dīlera "Moller Auto" klientiem Latvijā. Jaunā uzņēmuma izveidē investēti 100 tūkst. eiro, ziņo "Moller Auto".

Sākotnēji tas piedāvās transportlīdzekļu apdrošināšanu privātpersonām un juridiskām personām ar nelielu autoparku, vēlāk pakalpojumu klāstu plānots būtiski paplašināt. Proti, nākamgad uzņēmums plāno nodrošināt pilna spektra apdrošināšanas brokera pakalpojumus ikvienam klientam, arī uzņēmumiem ar lieliem autoparkiem. Tad līdzās transportlīdzekļu apdrošināšanai būs pieejama arī veselības apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana un citi veidi.

"Viens no "Moller Auto" stratēģiskajiem biznesa mērķiem ir kļūt par dīleru tīklu, kas ne vien tirgo jaunas un lietotas automašīnas, bet arī piedāvā virkni citu pakalpojumu, ar to palīdzību atvieglojot autovadītāju ikdienu. Tā kā apdrošināšana ir būtiska, lai sniegtu iespēju brīvi pārvietoties ar auto, un ir "drošības spilvens" dažādām dzīves situācijām gan privātajā dzīvē, gan biznesā, ir tikai likumsakarīgi, ka tā ir kļuvusi par daļu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem," stāsta "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā Izīda Gerkena.

"Brokeru priekšrocība ir tā, ka spēsim rast klientiem personalizētus piedāvājumus, kas pielāgoti viņu nepieciešamībām, dzīvesstilam un biznesa specifikai. Jau šogad, saņemot nepieciešamās atļaujas, sāksim apdrošināšanas brokeru pakalpojumu sniegšanu arī Lietuvā un Igaunijā," atklāj SIA "Moller Auto Insurance Services" ģenerāldirektors Aigars Milts.

Viņš arī uzsver, ka, sadarbojoties ar apdrošināšanas sabiedrībām, resursi tiks veltīti jaunu produktu veidošanā un klientu pieredzes pilnveidošanā. Piemēram, tuvākajā laikā tiem, kuri iegādāsies mazlietotas automašīnas, uzņēmums piedāvās iespēju iegādāties arī pagarināto garantiju. Proti, noslēdzoties "Moller Auto" vai ražotāja sniegtajai auto garantijai, to varēs pagarināt, izmantojot apdrošināšanas pakalpojumu.

"Moller Auto" uzņēmumu grupa darbojas visās trīs Baltijas valstīs, Latvijā un Lietuvā pārstāvot automašīnu zīmolus "Volkswagen" un "Audi", Igaunijā "Volkswagen" zīmolu un "Škoda" autorizēto servisu. "Moller Auto" uzņēmumu grupu Baltijā veido desmit uzņēmumi – to kopējais apgrozījums Baltijā 2022. gadā bija 315 miljoni eiro, peļņa – 8,3 miljoni eiro.