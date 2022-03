Naftas cenas krītas, akciju cenas kāpj ASV un sarūk Eiropā

Naftas cenas otrdien kritās pēc tam, kad nozīmīgā energoresursu patērētāja Ķīna pakļāva Covid-19 lokdaunam ap 30 miljonu cilvēku. Akciju cenas Volstrītā pieauga, bet Eiropas biržās kritās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā noslēdza tirdzniecības sesiju zem 100 ASV dolāriem par barelu pirmoreiz triju nedēļu laikā, atspoguļojot bažas par Ķīnas ekonomikas perspektīvām un jēlnaftas pieprasījumu jauna Covid-19 viļņa apstākļos.

"Mums ir laba ziņa un slikta ziņa. Labā ziņa ir tā, ka naftas cenas ir krasi kritušās (..) Sliktā ziņa ir tā, ka lielā naftas cenu krituma iemesls ir bažas par izaugsmi," sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

Ķīna otrdien ziņoja par 5280 jauniem Covid-19 gadījumiem, kas vairāk nekā divkārt pārsniedza iepriekšējās dienas jauno gadījumu skaitu. Ķīnā, kas stingri turējusies pie nulles kovida stratēģijas, tagad izplatās ļoti lipīgais koronavīrusa omikrona paveids.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 1,8% līdz 33 544,34 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,1% līdz 4262,45 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,9% līdz 12 948,62 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,3% līdz 7175,70 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 13 917,27 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 6355,00 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 6,4% līdz 96,44 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 6,5% līdz 99,91 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0940 līdz 1,0951 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,3002 līdz 1,3036 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 118,19 līdz 118,33 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,14 līdz 83,92 pensiem par eiro.