Naftas cenas krītas bažās par recesiju, akciju cenas pārsvarā pieaug

Naftas cenas trešdien kritās, un WTI markas jēlnaftas cena Ņujorkas biržā sasniedza zemāko līmeni kopš janvāra, bet "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pirmoreiz kopš februāra nokritās zem 90 ASV dolāriem par barelu, valdot bažām par ekonomikas recesiju.

Akciju cenas Volstrītā pieauga. Kāpa arī Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi, bet Londonas biržas indekss kritās.

Naftas cenas trešdien neilgu laiku bija pieaugušas pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojuma, ka Krievija pārtrauks piegādāt naftu un gāzi valstīm, kas ieviesīs cenu griestus. Vēlāk šo pieaugumu nomainīja krass kritums.

"Naftas tirgū ir asinspirts, jo jēlnaftas pieprasījums tika smagi skarts pēc tam, kad Ķīnas un ASV tirdzniecības dati parādīja globālā pieprasījuma krasu vājināšanos," sacīja OANDA analītiķis Edvards Moja.

"Izrādās, ka Krievijas energoresursu piegāžu zaudēšanas risks vairs neatbalsta naftas cenas un ka energoresursu tirgotāji fiksējas tikai uz pieprasījuma puses dzinuļiem," sacīja Moja.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 1,4% līdz 31 581,28 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,8% līdz 3979,87 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,1% līdz 11 791,90 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,9% līdz 7237,83 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 12 915,97 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 6105,92 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 5,7% līdz 81,94 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 5,2% līdz 88,00 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 0,9904 līdz 1,0012 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1520 līdz 1,1535 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 142,80 līdz 143,79 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,97 līdz 86,74 pensiem par eiro.