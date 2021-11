Daļa no ieguldījumu portfelī ietvertajiem uzņēmumiem maksā dividendes, tādēļ šajā raidījumā "Nākotnes kapitāls" tā dalībnieki apspriedīs, kurā brīdī un kā nomaksāt nodokli no dividendēm, ko izmaksā ārvalstu kompānijas. AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs secinājis, ka četras no portfelī iekļautajām akcijām ir tā saucamie "dividenžu aristokrāti", taču neatkarīgais finanšu eksperts Kaspars Peisenieks norāda, ka, tā kā raidījuma dalībnieki koncentrējas uz konkrētām akcijām un ir savs iemesls, kāpēc tajās iegulda, tad tas jāpieņem tikai kā papildu ieguvums.

Pēdējo divu nedēļu laikā ieguldījumu portfelis papildināts ar nākamajiem 200 eiro, kopējam investīciju apjomam sasniedzot 600 eiro. Tiesa gan, kopējā portfeļa vērtība raidījuma ieraksta brīdī (24. novembrī) bija 591,08 eiro, kas nozīmē, ka ienesīgums ir negatīvs – 1,49%.

"Protams, ka man kā jaunam investoram gribas, lai būtu pēc iespējas labāki rezultāti, un uzreiz dabūt peļņu, taču es aizvien fokusējos uz ilgtermiņa rezultātu," saka Konstantīns Kuzikovs. "Taču pagaidām portfelis vairāk aug, pateicoties iemaksām, nevis gudriem ieguldījumu lēmumiem," viņš piebilst.

Portfelī pēdējā laikā notikušas izmaiņas – samazinājies banku īpatsvars, un enerģētikas segments tuvojas plānotajam apjomam. Lai sasniegtu līdzsvaru starp portfeļa sektoriem, nākamās investīcijas jāveic maksājumu sistēmas un tehnoloģiju nozarē.

Konstantīns Kuzikovs pamanījis, ka no ieguldītajiem 600 eiro viņš gada laikā dividendēs saņems 8,25 eiro.

"Delfi Bizness" katru otrdienu piedāvā raidījuma "Nākotnes kapitāls" sēriju, kurā "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs kopā ar neatkarīgo finanšu ekspertu Kasparu Peisenieku spriež par to, kā pareizi investēt naudu, lai audzētu kapitālu, un veic reālas investīcijas, mēģinot sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu.

Izvērtējot dažādu kompāniju akcijas un citas ieguldījumu iespējas, kā arī ietekmējošos faktorus, Konstantīns Kuzikovs divas reizes mēnesī investē 100 eiro (200 eiro ik mēnesi) no privātajiem līdzekļiem, tādējādi uzkrājot kapitālu, un pēc tam izvērtēs, kāds ir šo ieguldījumu ienesīgums, ļaujot "Delfi Bizness" lasītājiem sekot līdzi ieguldīšanas procesam, kā arī novērtēt, cik veiksmīgas bijušas investīcijas.

Mērķis ir 10 gadu laikā nopelnīt aptuveni 35 tūkstošus eiro, prognozējot ap 8% lielu ienesīgumu gadā.

Ikviens, kam radies kāds jautājums, to var uzdot komentāros pie šī raksta vai rakstīt uz nakotneskapitals@delfi.lv. Nākamajos raidījumos uz tiem sniegsim atbildes.