Krievijas prezidenta Vladimira Putina iebrukums Ukrainā jau pirmajās stundās smagi ietekmēja pašas Krievijas ekonomiku. “Delfi Bizness” jau rakstīja, ka kara pirmajās stundās Krievijas uzņēmumu akcijas, ņemot vērā rubļa straujo kritumu un investoru bažas par sankcijām, zaudēja ap 200 miljardiem. Vienlaikus satraukums ietekmēja arī akciju tirgus ārpus Krievijas un visa pasaule pieredzēja zināmu kritumu.

Tas, kā skaidro, “Nākotnes kapitāla” vadītājs Raivis Vilūns, drastiski ietekmēja arī Baltijas akciju tirgu. Piektdien viņa portfelī pozitīvs rezultāts bija tikai igauņu “Tallink” akcijām. Taču jau šonedēļ arī šī uzņēmuma akciju vērtība uzrādīja kritumu.

Raidījuma vadītājs gan norāda, ka patiesībā jau pirms kara Baltijas tirgus pieredzēja lejupslīdi. Vissliktākos rezultātus Vilūna portfelī uzrādīja enerģētikas un finanšu sektora uzņēmumi, kamēr, kā viņš saka, latviešu “SAF Tehnika” bija viens no uzņēmumiem, kas uzrādīja vislabāko izaugsmi. Tomēr pagaidām Vilūns neplāno atteikties no akcijām, ņemot vērā, ka nav zināms, kas tālāk notiks saistībā ar Krievijas agresīvo rīcību un drošības situāciju pasaulē. Viņš pauž cerību, ka Eiropas centieni samazināt atkarību no Krievijas enerģētikas sektora varētu palīdzēt Baltijas uzņēmumiem, kas darbojas šajā sektorā, uzrādīt labus rezultātus nākotnē.