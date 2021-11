Pēdējo gadu laikā daudzi, tostarp Latvijas iedzīvotāji, sākuši interesēties par savu līdzekļu ieguldīšanu akcijās. Šis ir visai veiksmīgs veids, lai pelnītu un krātu, piemēram, vecumdienām. Tomēr, izvēloties to darīt, jāatceras arī par pienākumu pret valsti jeb ienākumu nodokļa nomaksu. Par to arī vairāk šajā raidījumā. Tāpat skaidrojam, kā ieguldīt akciju portfelī, ja tam negribas vai trūkst zināšanu visu laiku sekot līdzi. Risinājums varētu būt pasīvā ieguldīšana speciālos fondos.

Raidījuma vadītāja, "Delfi" valdes priekšsēdētaja Konstantīna Kuzikova akciju portfeļa vērtība divu mēnešu laikā pieaugusi par nedaudz vairāk nekā vienu procentu, sasniedzot 404, 86 eiro. Tādēļ Konstantīna Kuzikova padomdevējs akciju iegādē , finanšu eksperts Kaspars Peisenieks stāsta par to, kādi nodokļi jāmaksā, darbojoties akciju tirgū, kā tos visērtāk un pareizāk noformēt, kā arī, kad to var nedarīt.

"Skaidrs, ka no jebkuriem ienākumiem, kas mums ir, nodokļi kādā veidā ir jāsamaksā. Labākais un pareizākais veids būtu zināt, kā to darīt pareizi, un pašiem to deklarēt laikā, kad vajag. Kā arī izvairīties no pretējiem gadījumiem, kad neesam kaut ko deklarējuši un ir parādījušies ienākumi, sāk veidot auditu, un tāpat beigās šie nodokļi ir jāsamaksā plus vēl uzrēķinātie soda procenti, varbūt vēl soda naudas. Tas var veidot diezgan nopietnas summas," skaidro Peisenieks.

"Delfi Bizness" katru otrdienu piedāvā raidījuma "Nākotnes kapitāls" sēriju, kurā "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs kopā ar neatkarīgo finanšu ekspertu Kasparu Peisenieku spriež par to, kā pareizi investēt naudu, lai audzētu kapitālu, un veic reālas investīcijas, mēģinot sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu. Raidījumu var noskatīties tikai "Delfi Bizness" abonenti.

Izvērtējot dažādu kompāniju akcijas un citas ieguldījumu iespējas, kā arī ietekmējošos faktorus, Konstantīns Kuzikovs divas reizes mēnesī investē 100 eiro (200 eiro ik mēnesi) no privātajiem līdzekļiem, tādējādi uzkrājot kapitālu, un pēc tam izvērtēs, kāds ir šo ieguldījumu ienesīgums, ļaujot "Delfi Bizness" lasītājiem sekot līdzi ieguldīšanas procesam, kā arī novērtēt, cik veiksmīgas bijušas investīcijas.

Mērķis ir 10 gadu laikā nopelnīt aptuveni 35 tūkstošus eiro, prognozējot ap 8% lielu ienesīgumu gadā.