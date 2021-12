Iepriekšējā raidījumā Konstantīns Kuzikovs, izvērtējot savu akciju portfeli, saprata, ka tajā ir četru kompāniju akcijas, ko mēdz dēvēt par "dividenžu aristokrātiem". Dividendes ir labs veids, kā pelnīt no kapitāla, ja nepieciešami līdzekļi ikdienas vajadzību segšanai, bet vai tas vienmēr būs izdevīgi? Kā peļņu reinvestēt? Vai varbūt tomēr izvēlēties citādus ienākumus? Uz šiem jautājumiem šajā raidījumā atbild finanšu eksperts Kaspars Peisenieks.

"Manā portfelī no 14 pozīcijām 4 ir "dividenžu aristokrāti". Sapratu, ka savu kapitālu varu palielināt, ne tikai pateicoties savām iemaksām, ne tikai pateicoties tam, ka akciju vērtība kāpj, bet pateicoties tam, ka saņemu dividendes un varu tās reinvestēt. Bet man ir daudz jautājumu," raidījuma sākumā skaidro tā vadītājs, "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs, vēršoties pie Peisenieka ar lūgumu, izskaidrot, kuros gadījumos ieguldīšana uzņēmumos, kas potenciāli maksā dividendes akcionāriem, ir prātīga un palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.

Arī eksperts atzīst, ka dividenžu ieguldīšana pašlaik ir viens no aktuālākajiem tematiem, ko apspriež investori. Peisenieks gan piedāvā apdomāt, kuros gadījumos ieguldīšana uzņēmumos, kas maksā dividendes akcionāriem, ir jēgpilna, jo ne vienmēr tas var būt izdevīgākais variants. "Pirmais jautājums ir jāuzdod - kā varam nopelnīt, ieguldot akcijās? Ir divi veidi: viens ir akcijas cenas pieaugums, otrs ir dividendes. Ja saskaitām dividendes un cenas pieaugumu, iegūstam kopīgo ienesīgumu," skaidro Kaspars Peisenieks, uzsverot, ka tieši šis rādītājs ir vissvarīgākais un pēc tā arī jāvadās.

Otrkārt, Peisinieks iesaka izvērtēt savus ieguldīšanas mērķus, un, vadoties pēc tā, pieņemt lēmumu.

"Tālāk jāskatās, kā uzņēmumi, kam ir brīvi naudas līdzekļi, var nodrošināt investoriem atdevi (no ieguldītā kapitāla)," saka eksperts, skaidrojot dividenžu un "buybacks" jeb akciju atpirkšanas priekšrocības un trūkumus. "Kopumā uzņēmuma virsmērķis ir vairot sava akcionāra turību. To var veidot gan ar akcijas cenas pieaugumu, gan dividenžu izmaksu." Abos variantos akcionārs var iegūt sava kapitāla pieaugumu. Kā mīnusus dividenžu izmaksai, Peisenieks min nodokļu jautājumu un reinvestēšanas nepieciešamību, savukārt savu akciju atpirkšanai mīnuss varot būt tas, ka uzņēmuma vadība to dara "nepareizos" brīžos.