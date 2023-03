Raidījuma "Nākotnes kapitāls" vadītāji turpina savā starpā sacensties, kuram no abiem būs veiksmīgāks finanšu portfelis. Šoreiz uzvaras laurus plūc Vilūns, bet, kā viņš pats saka, uzvara nav pilnīga, jo P2P ieguldījumi patlaban "karājas gaisā".

Investēt naudu mūsdienās var dažādi, tāpēc katram, kas sāk sava "nākotnes kapitāla" veidošanu, pašam jāizvērtē, kas būs viņam labākie rīki un aktīvi. Lai demonstrētu iespējas, Konstantīns Kuzikovs un Raivis Vilūns ik nedēļu iegulda naudu dažos no tiem.

Kuzikovs, kurš iegulda "S&P 500" indeksa akcijās, saka, ka aizvadītais mēnesis ir bijis labāks nekā iepriekšējais gads, bet kopumā portfelis nav tik "pozitīvs" kā gribētos. "Ja mēs paskatīsimies, kā man veicies, tad līdz šim brīdim investēti 3750 eiro, bet vērtība – 3572 eiro," saka Kuzikovs, skaidrojot, ka no 18 akcijām septiņas ir ar "plusa zīmi". Tas ir uzlabojums, jo bijuši mēneši, kad tikai pāris akciju bija ar pozitīvu vērtību.

Viņš norāda uz kādu nedaudz pārsteidzošu lietu: neskatoties uz to, ka mākslīgais intelekts ļoti ieinteresēja pasauli šī gada sākumā (par to rakstīja arī "Delfi Bizness"), "Microsoft", kas strauji to ievieš, akciju cena nav īpaši kāpusi. Patiesībā Kuzikova portfelī tieši "Google" vērtība, kas potenciāli zaudē "Microsoft", ir pieaugusi vairāk.