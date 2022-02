Raidījuma “Nākotnes kapitāls” vadītāji Konstantīns Kuzikovs un Raivis Vilūns turpina iepazīt dažādus finanšu investīciju rīkus, apsver to plusus un mīnusus, kā arī paši investējot tos izmēģina. Nu ir pienākusi kārta kriptovalūtām, un “Delfi Bizness” žurnālists Vilūns šajā raidījumā stāsta par digitālo valūtu plusiem un mīnusiem, kā arī par to, kuras trīs valūtas iegādāsies, lai veidotu savu finanšu portfeli, kas tad sezonas laikā spēkosies ar Kuzikova “S&P 500” akcijām.

“Nākotnes kapitāla” vadītāji turpina iepazīties ar dažādiem finanšu instrumentiem, kas teorētiski var palīdzēt jebkuram ar pat nelieliem līdzekļiem, ko var atļauties investēt, sākt audzēt savu nākotnes drošības spilvenu. Šoreiz uzmanība tiek veltīta kriptovalūtām. “Delfi Bizness” žurnālists Raivis Vilūns, kura finanšu portfelis šajā sezonā spēkosies ar valdes priekšsēdētāja Konstantīna Kuzikova ieguldījumiem “S&P 500” akcijās, atgādina, ka daļu no ieguldījumiem atvēlētās summas viņš plāno ieguldīt kriptovalūtās.

Vienlaikus, kā atgādina abi raidījuma vadītāji, kriptovalūtas ir ļoti atšķirīgas no tradicionālajiem finanšu instrumentiem un investīciju drošību tajās neviens nespēj garantēt. Tāpēc, kā norāda Vilūns, viens no svarīgākajiem baušļiem, ko eksperti atgādina jaunajiem investoriem, ir ieguldīt tajās tikai to naudu, ko varētu arī atļauties zaudēt. “Proti, nevajag ieguldīt visu savu algu,” saka Vilūns. Tomēr šīm valūtām ir arī savi plusi – tās ir ērti pieejamas, izaugsme un potenciālais ienesīgums ir krietni lielāks nekā tradicionālajiem finanšu rīkiem. Savukārt Kuzikovs piekodina, ka šobrīd kriptovalūtas, kuras būtībā nerada nekādu pievienoto vērtību pasaulei, ir spekulācijas rīks.

Kopumā pasaulē ir pieejami apmēram 17 tūkstoši dažādu kriptovalūtu projektu, un, kā skaidro Vilūns, investoriem ir svarīgi zināt, kur tieši viņi liek savu naudu, tāpēc otrs ieteikums ir vienmēr pieturēties pie labi zināmām valūtām. “Kā ar parastajām akcijām, kur svarīgi zināt, ko uzņēmums dara, kāda varētu būt tā nākotne, tāpat ar kriptovalūtām,” saka Vilūns.