'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada četrdesmit piekto nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 11. novembri?

Investēts: 3000 eiro (+50 eiro)

Kapitāla vērtība: 2791,11 (+72,29 eiro)

Investīciju ienesīgums: -4,53 (+0,82 procentu punkti)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 11. novembri?

Investēts: 2901,55 eiro

Kapitāla vērtība: 2536,57 eiro

Investīciju ienesīgums: -12,57% (-4,8% par nedēļu)

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

Ceturtdiena bija viena no labākajām dienām Volstrītā pēdējo gadu desmitu laikā. Publicētie dati par inflāciju ASV lika investoriem domāt, ka sliktākais punkts ir pārvarēts. Līdz ar to "S&P500" indekss pagājušajā nedēļā pieauga par 212,22 punktiem jeb 5,61%. Bet, skatoties uz to visu, mums nevajadzētu krist eiforijā. Vislielākais inflācijas dinamikas periods ir beidzies, taču paies laiks līdz FRS varēs paziņot par pilnīgu uzvaru. Spēcīgs darba tirgus un augsts algu pieaugums inflācijas palēnināšanās apstākļos veicinās ekonomikas izaugsmi, kas pati par sevi var palēnināt inflācijas palēnināšanos. FRS ir vajadzīgs gluži pretējais, tāpēc maz ticams, ka regulatora retorika drīz mīkstināsies.

Arī Baltijas akciju tirgus, šķietami, nedaudz reaģēja uz faktu, ka ASV inflācija, iespējams, sasniegusi augstāko punktu. Rīgas biržas indekss "OMX Riga" šonedēļ palielinājās par 0,6%. "OMX Vilnius" par 0,64%, savukārt Tallinas biržas par 1,12%. Kopējais Baltijas biržu indekss "OMX Baltic Benchmark GI" šonedēļ palielinājās par 0,93%. Pēdējās divas nedēļas Baltijā ir bijušas pozitīvas un ir novērojama kopējā akciju vērtību izaugsme.

Savukārt kriptovalūtas, kas pagājušajā nedēļā uzsāka nelielu kāpumu, atkal pieredz kārtējo kritumu. Šoreiz pie vainas ir kriptobiržas "FTX" likviditātes problēma un strauji tuvojošais bankrots. "Delfi Bizness" jau vēstīja, ka "'FTX" vadība nedēļu noslēdza cenšoties savākt no investoriem sešus miljardus dolāru, lai segtu saistības pret investoriem.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

Jau 5 akcijas rāda pozitīvo ienesīgumu (pirms nedēļas bija 4)

Kopīga portfeļa ienesīguma kopsumma samazinājās no -180 eiro līdz -105 eiro

Nedēļas laikā 11 no 18 akcijām parādīja vērtības pieaugumu. Starp rekordistiem jau otru nedēļu ir “The New York Times” (NYT) ar +0,43% un “MICROSOFT CORP” (MSFT) ar +0,3%. Vislielāko vērtības kritumu parādīja tehnoloģiju giganti: “SHELL PLC-ADR” (SHEL) ar -0,33% un “WALT DISNEY CO” (DIS) ar -0,42%.





Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:





Trīs no deviņām pozīcijām uzrāda pozitīvu tendenci - “SAF Tehnika”, "Coop Bank" un "Enefit Green"

Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -4,92% (iepriekš bija -7,42%)

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:



Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” uzrāda vērtības kritumu

Lielākais vērtības kritums ir “Solana” (-82,29%)

Kuzikovs pārdod “MasterCard” un optimizē finanšu sektoru

“Es turpinu sekot savai diversifikācijas stratēģijai un investēju tajos segmentos, kuros man uz šo brīdi ir vismazākais ieguldījumu apjoms salīdzinājumā ar pārējiem. Pagājušajā nedēļā tas bija pārtikas sektors, bet šonedēļ tas būs ETF un konkrēti visa naudas tiks investēta "L&G BATTERY VALUE-CHAIN". Tieši šis segments atpaliek no mana mērķa 20% no visa portfeļa, tagad tas ir 18.21%," saka Kuzikovs.





Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli un domāt par jaunu akciju iegādi

"Turpinu palielināt Baltijas akciju portfeli, jo šobrīd tas šķiet visdrošākais un arī izdevīgākais ieguldījums," saka Vilūns.