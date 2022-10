'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada četrdesmit pirmo nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 14. oktobri?

Investēts: 2800 eiro (+50 eiro)

Kapitāla vērtība: 2524,12 (+29,7 eiro)

Investīciju ienesīgums: -9,85 (-0,56 procentu punktu)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 24. jūniju?

Investēts uz šo brīdi: 2701,36 eiro

Kapitāla vērtība: 2398,87 eiro

Investīciju ienesīgums: -12,69% (-0,3% par nedēļu)

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

Pirmajā oktobra nedēļā "S&P 500" reitings parādīja kāpumu, bet otro nedēļu tas pabeidz ar kritumu -1.77%. Daudzi eksperti uzskata ka mēs tagad redzam “rallija” efektu. Šajā periodā uzņēmumu finanšu rezultāti dos pozitīvus signālu akciju iegādei un cenu pieaugumam, taču FRS inflācijas ierobežošanas politikas turpinājums ietekmēs cenas negatīvi. Ņemot vērā, ka drīz ceturkšņa atskaišu periods beigsies, bet FRS turpina celt likmes daudz garākā periodā, tad pēc īslaicīgiem "S&P 500" reitinga pieaugumiem mēs atkal ieraudzīsim lejupslīdi. Bet tas notiks novembrī, kamēr vēl oktobrī mēs varam ieraudzīt pozitīvas tendences.

Baltijas akciju tirgū turpinās jau iepriekš novērotais, proti, ir nelieli īslaicīgi kāpumi, bet kopumā turpinās lejupslīdes tendence. Nekādu pozitīvu uzlabojumu pagaidām nav, jo priekš ir vismaz četri pieci mēneši nezināmā, jo vēl aizvien nav skaidrs, kāds būs summas, kas būs jāmaksā par apkuri, elektrību un tā rezultātā arī par pakalpojumiem.

Kriptovalūtas turpina sekot vispārējā tirgus tendencēm. Attiecīgi arī cenas ir faktiski iesaldētas - katru nedēļu, piemēram, "Bitcoin" vērtībā var novērot nelielu kāpumu un tad tik pat strauju kritumu, bet kopumā cenas turās 19 - 20 tūkstošu apkārtnē.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

Joprojām nav nevienas akcijas ar pozitīvo ienesīgumu.

Kopīga portfeļa ienesīguma kopsumma tagad ir -418 eiro (-28 eiro).

Nedēļas laikā visas akcijas parādīja vērtības kritumu, rekordisti bija "JPMORGAN Chase & CO" (JPM) ar +0,33% un "MC DONALD'S-CORP" (MCD) ar +0,23%. Vislielāko vērtības kritumu parādīja "MOSAIC CO/THE" (MOS) ar -0,38% un "Nextera Energy" (NEE) ar -0,36%. Šī uzņēmuma akcijas mana portfelī krīt jau otru nedēļu pēc kārtas.

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Visas pozīcijas ir negatīvas

Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -11,6%

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” uzrāda vērtības kritumu

Lielākais vērtības kritums ir “Ethereum” (-50,40%)

Kuzikovs turpina sekot savai stratēģijai. Šonedēļ investēs enerģētikā

“Kā tika plānots, palielināju ETF daļu, vienīgi kļūdījos un BATT vietā bija jāpiepērk BRK B akcijas. Bet tik un tā uzdevums palielināt šo segmentu tika izpildīts," saka Kuzikovs.

"No daudziem medijiem un ekspertiem esmu dzirdējis, ka tagad tirgus atrodas ļoti sarežģīta situācijā un akciju kritums turpināsies. Tas man joprojām nebaida, jo ja “ļoti sliktā periodā” mani zaudējumi uz šo brīdi nepārsniedz 10%, bet "S&P 500" reitings no gada sākumā pazaudēja 25%, tad mana stratēģija ir pareiza. Nākamos 50 eiro plānoju šoreiz investēt enerģētikā un konkrēti "Nextera Energy" (NEE). Šai izvēlei ir vairāki iemesli. Pirmkārt, enerģētikā man ir investēts vismazāk uz šo brīdī salīdzinājumā ar visiem segmentiem. Otrkārt, šajā segmentā NEE ieņem 40%, bet es gribu to pacelt līdz 50% un treškārt, mana vidēja pirkuma cena ir tagad par 10% lielākā nekā tirgus cena. Šis pirkums pozitīvi ietekmēs arī šo radītāju," saka investors.

Vilūns ieguldīt Baltijā

"Kā jau iepriekš minēts, uzskatu, ka Baltijas uzņēmumu akciju vērtība nākotnē, kad enerģētikas krīze tiks pārvarēta kāps, tādējādi domāju, ka šobrīd, kad cenas ir zemas, ir saprātīgi ieguldīt nelielas summas šajos uzņēmumos," saka Vilūns