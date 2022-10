'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada četrdesmit trešo nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 28. oktobri?

Investēts: 2900 eiro

Kapitāla vērtība: 2787.29

Investīciju ienesīgums: -3.89%





Kā izmainījās Vilūns kapitāls uz 2022. gada 28. oktobri?

Investēts: 2901,55 eiro

Kapitāla vērtība: 2651,87 eiro

Investīciju ienesīgums: -8,6% (+2,1% par nedēļu)

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?



Oktobra pēdējā nedēļa starptautiskajiem tirgiem bija ļoti pozitīva. Uzņēmumu ceturkšņa atskaites kopā ar investoru cerībām, ka FRS vairs necels kredīta likmes tik agresīvi, ļāva "S&P 500" reitingam izaugt par 139 punktiem vai 3,7%.

Bet mēs joprojām esam “rallija” stadijā. Jo neskatoties uz to ka daudzi uzņēmumu ceturkšņa atskaites parādīja labākus nekā bija plānots rezultātus, kopumā šie rezultāti bija vājāki salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tas it īpaši bija pamanāms tehnoloģiju sektorā, kurš tradicionāli visvairāk ietekmē indeksu. Šajā sektorā tikai "Apple" parādīja stabilo izaugsmi, bet uzreiz arī pabrīdināja par to ka prognozētie pārdošanas apjomi nākotnē būs mazāki. Gan "Google", gan "Meta" apstiprināja faktu, ka mazais un vidējais bizness samazina reklāmas aktivitāte, bet "Amazon" plāno ļoti vājus Ziemassvētku pārdošanas apjomu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tas viss tikai nozīmē ka nākotnē mēs ieraudzīsim gan strauju pieaugumu, gan strauju kritumu, bet vārds “inflācija” tiks aizvietots ar vārdu “recesija”.

Baltijas akciju tirgus, iedvesmojoties no starptautiskajiem tirgiem, pēdējās nedēļas dienās arī nedaudz pakāpās, bet kopumā mēneša griezumā ir kritums par 1,07%. Rīgas biržas indekss "OMX Riga" šonedēļ samazinājās par 0,19%, "OMX Vilnius" palielinājās par 0,57%, savukārt Tallinas biržas indekss palielinājās par 0,77%. Aģentūra LETA vēsta, ka kopējais Baltijas biržu indekss "OMX Baltic Benchmark GI" šonedēļ palielinājās par 0,82%.

Pozitīvās vēsmas ietekmēja arī kriptovalūtu tirgu. Tirgus svarīgākās kriptovalūtas "Bitcoin" un "Ethereum" pakāpās 2-5% robežās. Tiesa gan ir grūti paredzēt, cik ilgi šis nelielais kāpums varētu turpināties, jo kopumā kriptovalūtu pasaulē vēl aizvien valda liela nedrošība.

Portfeļa izmaiņas



Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

5 akcijas rāda pozitīvo ienesīgumu.

Kopīga portfeļa ienesīguma kopsumma tagad ir -180 eiro (vēl pirms divām nedēļām tas bija -418 eiro).

Nedēļas laikā visas akcijas parādīja vērtības kritumu, rekordisti bija "Nextera Energy" (NEE) ar +0.62 un "Coca-cola" (CO) ar +0,36%. Vislielāko vērtības kritumu parādīja "Microsoft" (MSFT) ar -0,16% un Google ar -0,38%.

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Visas deviņas pozīcijas ir negatīvas

Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -8,71%

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” - uzrāda vērtības kritumu

Lielākais vērtības kritums ir “Sola” (-58,84%)

Kuzikovs pārdod "MasterCard" un optimizē finanšu sektoru

“Manā portfelī bija divas akcijas, kas faktiski kopēja viena otru. Tāpēc nolēmu, ka būtu prātīgāk pārdod vienu no tiem un ieguldīto naudu investēt citā. Pēc neilgām pārdomām nolēmu, ka pārdošu "MasterCard" akcijas un investēšu "Visa", kas joprojām ir tirgus līderis un rāda mazliet labākus rezultātus. Līdz ar to ka abas akcijas vēl piektdien bija ar pozitīvu vērtību, tad pieņēmu lēmumu, ka tas ir īsts brīdis šim darījumam un man nebūs jāfiksē nekādus zaudējumus. Šī darījuma rezultātā finanšu segmentā man tagad ir divas akcijas ar identisko sadalījumu: "JPMorgan Chase & Co" (JPM) un "Visa" (V),” stāsta Kuzikovs.

"Papildus tam pagājušajā nedēļā vēl piepirku "BATT" ETF akciju, jo ETF segments man joprojām zem maniem mērķētiem 20% un tajā lielāko daļu aizņem "S&P 500" ETF. Nākamas investīcijas būs mazumtirdzniecības segmentā, jo tieši šajā segmentā man bija vismazākās investīcijas. Plānoju iegādātie "The Procter & Gamble Company" (PG)," nākamos plānus ieskicē investors.

Vilūns pēta Baltijas akcijas

"Es esmu nolēmis, ka šis varētu būt labs brīdis, kad izvērtēt, kas notiek ar uzņēmumiem, kuros šī gada sākumā izlēmu neieguldīt naudu. Proti, gribu apskatīties, vai kāds no uzņēmumiem, kas gada sākumā mani nepārliecināja, nav kļuvis interesantāks," saka Vilūns, norādot, ka paralēli turpina palielināt Baltijas akciju portfeli kopumā.